NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola von 12,50 auf 12,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der spanische Versorger habe zuletzt beim Kapitalmarkttag einen überzeugenden Plan vorgelegt, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Qualität des Wertes sei aber mittlerweile weithin bekannt. Zum Einstieg sollten daher Rücksetzer in Richtung zehn Euro abgewartet werden./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 05:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

