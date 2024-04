Das Sentiment für zahlreiche Bergbauaktien hat sich in den vergangenen Handelstagen etwas gedreht. So konnte etwa das Papier des britischen Rohstoffriesen Rio Tinto zuletzt wieder deutlich Boden gut machen, nachdem sich die Anteilscheine im bisherigen Jahresverlauf praktisch stetig nur verbilligt hatten. Rückenwind erhält die Rio-Tinto-Aktie aktuell auch immer wieder in Form von bullishen Analystenkommentaren. So hatten in der Vorwoche etwa bereits Deutsche Bank Research oder Barclays zum Kauf geraten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...