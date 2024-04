DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Bei der Neuaufstellung der Stahlsparte des Traditionskonzerns Thyssenkrupp droht eine weitere Hängepartie. Auf dem für Donnerstagabend angesetzten Treffen von Vertretern des Aufsichtsrats und des Vorstands der Stahlsparte werde nach aktuellem Stand kein ausgearbeiteter Plan für den weiteren Betrieb vorgestellt, erfuhr das Handelsblatt von mehreren mit dem Vorgang vertrauten Personen. Ursprünglich sollte bis zu diesem Termin ein Konzept vorbereitet werden, um Thyssenkrupp Steel dauerhaft aus der Verlustzone zu führen. (Handelsblatt)

GALERIA - Die thailändische Central Group gehörte zum Interessentenkreis an der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, wie mehrere Insider übereinstimmend berichten. Demnach haben sich Repräsentanten der Central Group Filialen der Warenhauskette zeigen lassen. Die Central Group erwägt demnach, einzelne Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof operativ zu übernehmen und auch mit den Besitzern der Immobilien zu verhandeln, um diese zu Luxuskaufhäusern aufzuwerten. Insider berichten, dass Baker und die Central Group einen Deal geschlossen haben sollen, wonach die Central Group sich eine kleine Auswahl an Filialen sichert, die sich als Luxuskaufhäuser eignen. Dies würde in das Luxus-Portfolio der Thailänder passen. (Business Insider)

FLIXBUS - Der Chef des Unternehmens Flix, zu dem auch der Fernbusanbieter Flixbus gehört, hält einen weiteren Ausbau des Fernbus-Streckennetzes auf dem europäischen Heimatmarkt für möglich. "Wir sehen vor allem im grenzüberschreitenden Verkehr noch gute Chancen für neue Strecken zu kleineren Städten. Das gilt für ganz Europa", sagte der Vorstandsvorsitzende der Flix SE, Andre Schwämmlein. Zuletzt war Deutschlands größter Fernbusanbieter vor allem im Ausland gewachsen. Erst Anfang Februar nahm das Unternehmen Fahrten in Indien auf. Dort sehe man noch große Entwicklungsmöglichkeiten. (Funke Mediengruppe)

SIGNA - Bei der zusammengebrochenen Immobilien- und Handelsgruppe geht es Schlag auf Schlag. Die Hauptversammlung der wichtigen Immobiliengesellschaften Development und Prime hat dem Sanierungsplan am Mittwoch zugestimmt. Damit ist ein Konkurs und Notverkauf verhindert. Die Treuhandlösung bleibe damit bestehen, teilten die Unternehmen mit. Die Gläubiger haben den Plänen, die ihnen Quoten von mindestens 30 Prozent bringen sollen, bereits zugestimmt. (FAZ)

FLATEXDEGIRO - Beim Frankfurter Broker haben sich nach der Kritik von Großaktionär Bernd Förtsch die Fronten aufgebaut. Bemängelt hatte er vor Ostern die "operative, strategische und auch aufsichtsratstechnische" Entwicklung und den Börsenkurs der Aktie. Nun will er die Ablösung von CEO Frank Niehage sowie Aufsichtsratschef Martin Korbmacher. Auf der Hauptversammlung werde es von seiner Seite keine Entlastung geben, sagte Förtsch im Interview. Es habe sich in Gesprächen gezeigt, dass viele Anteilseigner seine Sicht der Dinge teilten. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2024 00:57 ET (04:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.