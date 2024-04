EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Mutares veröffentlicht Geschäftsbericht 2023: Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt auf EUR 102,5 Mio. - Weitere Steigerung auf EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. für Geschäftsjahr 2024 erwartet Jahresüberschuss der Mutares-Holding steigt um 41 % auf EUR 102,5 Mio. (Vorjahr: EUR 72,9 Mio.); Umsatzerlöse der Mutares-Holding wachsen um 46 % auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.)

Erhöhung der Dividende für Geschäftsjahr 2023 um 29 % auf EUR 2,25 je Aktie geplant (Vorjahr: EUR 1,75)

Konzernumsatz steigt um 25 % auf EUR 4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.), Konzern-EBITDA begünstigt von Effekten aus den Transaktionen bei EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.)

Adjusted EBITDA in Höhe von EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7 Mio.) spiegelt die Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritte im Portfolio wider

Vorzeitige Refinanzierung und Platzierung einer neuen vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe im Gesamtvolumen von aktuell EUR 250 Mio.

Prognose für den Jahresüberschuss der Mutares-Holding für das Geschäftsjahr 2024 von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. bei einem erwarteten Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. München, 11. April 2024 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft ("Mutares-Holding") als auch im Konzern ("Mutares-Konzern") verzeichnete Mutares ein deutliches Wachstum. Neben einer nach wie vor vielversprechenden Dynamik auf der Akquisitionsseite mit 16 abgeschlossenen Übernahmen von Portfoliounternehmen konnte Mutares im Geschäftsjahr 2023 auch 7 Exits abschließen, darunter mit dem Verkauf von Special Melted Products ("SMP") den bis dato größten Exit der Unternehmensgeschichte. Jahresüberschuss der Mutares-Holding wächst um 41 % auf neuen Rekordwert Die Umsatzerlöse der Mutares-Holding resultieren aus Beratungsleistungen an verbundene Unternehmen und Management Fees und stiegen im Geschäftsjahr 2023 um 46 % auf EUR 103,6 Mio. (Vorjahr: EUR 71,1 Mio.) an. Der Anstieg ist eine Folge des Aufbaus des operativen Beratungsgeschäftes. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding konnte für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 102,5 Mio. gegenüber EUR 72,9 Mio. im Vorjahr gesteigert werden. Einen wesentlichen Beitrag dazu leistete insbesondere der erfolgreiche Verkauf von Special Melted Products ("SMP"). Der Mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR 4.689,1 Mio. (Vorjahr: EUR 3.751,7 Mio.). Das Konzern-EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nach IFRS belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 756,9 Mio. (Vorjahr: EUR 181,5 Mio.), unter anderem begünstigt durch Gewinne aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") in Höhe von EUR 727,2 Mio. (Vorjahr: EUR 262,0 Mio.) sowie den positiven Beitrag der Exits des Geschäftsjahres. Das insbesondere um die Einflüsse aus regelmäßigen Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios bereinigte Adjusted EBITDA beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR -32,7 Mio.) und verleiht den in Teilen erfreulichen Restrukturierungs- und Entwicklungsfortschritten im Portfolio Ausdruck. Die liquiden Mittel im Konzern betrugen zum 31. Dezember 2023 EUR 520,2 Mio. und konnten damit deutlich zum Vorjahresstichtag gesteigert werden (31. Dezember 2022: EUR 246,4 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag bei 26 % zum Abschlussstichtag gegenüber 24 % zum 31. Dezember 2022. Hohe Transaktionsdynamik mit größtem Exit der Unternehmensgeschichte Das Geschäftsjahr 2023 war von einer abermals hohen Transaktionsdynamik geprägt. Auf der Akquisitionsseite hat Mutares in den vier Segmenten Automotive & Mobility, Engineering & Technology, Goods & Services sowie im neu geschaffenen Segment Retail & Food insgesamt 16 Übernahmen abgeschlossen. Dank des ausgewogenen Reifegrads und Umfangs des Portfolios richtet sich der Fokus auch zunehmend auf Aktivitäten auf der Exit-Seite. Im Geschäftsjahr 2023 konnte Mutares insgesamt sieben Verkäufe von Portfoliounternehmen zum Abschluss bringen. Unter diesen war der Verkauf von SMP der bisher erfolgreichste Exit der Unternehmensgeschichte mit einem Liquiditätszufluss für die Mutares-Holding in Höhe von ca. EUR 150 Mio. Erweiterung auf vier Segmente - zufriedenstellende Entwicklung Die Umsatzerlöse des Segments Automotive & Mobility belaufen sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 1.878,3 Mio. (Vorjahr: EUR 1.081,6 Mio.). Ursächlich für den Anstieg waren vor allem die Akquisitionen des Geschäftsjahres, allen voran Peugeot Motocycles und die Add-on-Akquisitionen für die FerrAl United Group (insbesondere von MMT-B) sowie des Vorjahres (MoldTecs, Cimos und SFC Automotive France), die im Geschäftsjahr 2022 lediglich ab dem Erwerbszeitpunkt in den Konzern einbezogen worden waren. Das EBITDA im Segment Automotive & Mobility beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 232,2 Mio. (Vorjahr: EUR 34,8 Mio.). Darin sind Gewinne aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") in Höhe von insgesamt EUR 271,6 Mio. (Vorjahr: EUR 86,0 Mio.) enthalten. Das Adjusted EBITDA war von einem nach wie vor herausfordernden Geschäftsumfeld und den noch negativen Ergebnisbeiträgen aus den Neuakquisitionen belastet, konnte aber gegenüber dem Vorjahr außerordentlich auf EUR 3,3 Mio. (Vorjahr: EUR -49,0 Mio.) verbessert werden. Die Beteiligungen des Segments Engineering & Technology erzielten im Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse von EUR 933,9 Mio. (Vorjahr: EUR 1.176,0 Mio.). Der Rückgang ist im Wesentlichen eine Folge der Exits der zweiten Jahreshälfte 2022, insbesondere von Nordec Group, sowie von Lacroix+Kress und Japy Tech zu Beginn des Geschäftsjahres 2023. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2022 getätigten Akquisitionen von NEM Energy, Guascor Energy, SMP, VALTI und Steyr Motors sowie die Akquisitionen des Geschäftsjahres 2023 (Efacec und Byldis) konnten diesen Effekt nicht vollständig ausgleichen. Begünstigt durch die Gewinne aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") von EUR 162,5 Mio. (Vorjahr: EUR 172,2 Mio.) sowie Entkonsolidierungseffekte von EUR 117,6 Mio. (Vorjahr: EUR 7,6 Mio.) im Zusammenhang mit den Transaktionen des Segments verbesserte sich das EBITDA auf EUR 227,6 Mio. (Vorjahr: EUR 138,5 Mio.). Das Adjusted EBITDA belief sich als Resultat teils gegenläufiger Effekte auf EUR -14,5 Mio. (Vorjahr: EUR -3,9 Mio.). Die Umsatzerlöse des Segments Goods & Services [1] belaufen sich im Geschäftsjahr 2023 auf EUR 1.037,1 Mio. (Vorjahr: EUR 676,2 Mio.). Neben dem Einbezug der Akquisitionen aus dem Geschäftsjahr 2023, allen voran von GoCollective, ReloBus und MobiLitas (zusammen vormals: Arriva Group) sowie Palmia, zeigte insbesondere die Terranor Group eine erfreuliche organische Umsatzentwicklung. Das EBITDA des Segments Goods & Services beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 272,0 Mio. (Vorjahr: EUR 44,2 Mio.) und wurde von den Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") der Akquisitionen des Geschäftsjahres 2023, allen voran von GoCollective, ReloBus und MobiLitas sowie von Stuart (SRT Group), begünstigt. Auch das Adjusted EBITDA konnte auf EUR 38,3 Mio. (Vorjahr: EUR 20,8 Mio.) gesteigert werden und repräsentiert die insgesamt erfreuliche Entwicklung bei der Profitabilität in den Beteiligungen dieses Segments. Im Geschäftsjahr 2023 hat Mutares vor dem Hintergrund des starken Wachstums der vergangenen Jahre und zur Erweiterung des relevanten Ziel-Universums die bisher drei Segmente um ein viertes Segment erweitert hat. Lapeyre, keeeper Group und FASANA wurden aus dem Segment Goods & Services herausgelöst und dem neuen Segment Retail & Food zugewiesen. Mit dem Erwerb der Gläsernen Molkerei im dritten Quartal wurde der erste Schritt zur Stärkung dieses neuen Segments umgesetzt, es folgte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 unter anderem die Akquisition von Prénatal. Die Umsatzerlöse des neuen Segments Retail & Food belaufen sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 840,0 Mio. (Vorjahr: EUR 817,9 Mio.). Dabei wurde der Effekt aus dem erstmaligen und zeitanteiligen Einbezug der genannten Neuakquisitionen sowie die positive organische Umsatzentwicklung bei FASANA teilweise durch die infolge eines schwierigen Marktumfelds rückläufigen Umsatzerlöse von Lapeyre kompensiert. Das EBITDA des Segments wurde von den Gewinnen aus günstigem Erwerb ("Bargain Purchase") aus den Akquisitionen in Höhe von insgesamt EUR 46,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.) begünstigt und beläuft sich für das Geschäftsjahr 2023 auf EUR 40,7 Mio. (Vorjahr: EUR -20,5 Mio.). Das Adjusted EBITDA des Geschäftsjahres 2023 beträgt EUR -8,8 Mio. (Vorjahr: EUR 3,9 Mio.). Das Adjusted EBITDA fluktuiert signifikant entlang der drei Phasen der Wertschöpfung, die Beteiligungen üblicherweise während ihrer Zugehörigkeit zu Mutares durchlaufen (Realignment, Optimization und Harvesting). Operative Phase im Rahmen des Wertschöpfungszyklus Zugeordnete Beteiligungen zum 31. Dezember 2023 [2] Umsatzerlöse in EUR Mio. Adj. EBITDA in EUR Mio. Realignment Automotive & Mobility

Amaneos

FerrAl United Group

iinovis Group

Peugeot Motocycles Group

Plati Group



Engineering & Technology

Byldis

Efacec

Gemini Rail und ADComms

Guascor Energy

Steyr Motors

VALTI



Goods & Services

Conexus

GoCollective, ReloBus und MobiLitas

REDO

Stuart



Retail & Food

Gläserne Molkerei

Prénatal

TeamTex 2.236,9 -42,5

(-1,9 %) Optimization Automotive & Mobility

HILO Group



Engineering & Technology

NEM Energy Group



Goods & Services

Asteri Facility Solutions und Palmia

Frigoscandia Group

Ganter

Repartim



Retail & Food

FASANA

Lapeyre Group 1.728,5 16,7

(+0,9 %) Harvesting Engineering & Technology

Clecim

Donges Group

La Rochette



Goods & Services

Terranor Group



Retail & Food

keeeper Group 726,3 45,3

(+6,5 %)

Dividendenvorschlag von EUR 2,25 je Aktie Mutares verfolgt eine Dividendenpolitik, mit der die Anteilseigner unmittelbar und fortwährend am Unternehmenserfolg beteiligt werden sollen und gleichzeitig die kurz- und mittelfristige Entwicklung der Mutares vorangetrieben werden kann. Im Geschäftsjahr 2023 hat Mutares im Zuge einer Aktualisierung der Dividendenpolitik eine jährliche Mindestdividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. In außergewöhnlich erfolgreichen Geschäftsjahren wird die Gesellschaft zudem bei ihrem Gewinnverwendungsvorschlag auch zukünftig abwägen, in welchem Umfang der verbleibende Bilanzgewinn zusätzlich in Form einer etwaigen Bonusdividende ausgeschüttet wird. Für das Geschäftsjahr 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der am 4. Juni 2024 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von insgesamt EUR 2,25 je Aktie vor. Dieser Dividendenbetrag setzt sich aus einer Mindestdividende von EUR 2,00 je Aktie entsprechend der kommunizierten, langfristigen Dividendenpolitik und einer zusätzlich vorgeschlagenen Bonusdividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von EUR 0,25 je Aktie zusammen. Ausblick Vor dem Hintergrund der abgeschlossenen und unterzeichneten Transaktionen des Geschäftsjahres 2023, der Annahmen zu weiteren beabsichtigten Transaktionen im Jahresverlauf sowie der Planungen für die einzelnen Portfoliounternehmen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 für den Mutares-Konzern einen Anstieg der Umsatzerlöse auf EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. Der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA soll regelmäßig in einer Spanne von 1,8 % bis 2,2 % der konsolidierten Umsatzerlöse des Mutares-Konzerns liegen. Ausgehend von erwarteten Umsatzerlösen für den Mutares-Konzern von im Mittel EUR 6,0 Mrd. erwartet der Vorstand daher einen Jahresüberschuss von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Dazu sollen alle Quellen, aus denen sich der Jahresüberschuss der Mutares SE & Co. KGaA grundsätzlich speist, nämlich einerseits die Umsatzerlöse aus dem Beratungsgeschäft und andererseits die Dividenden von Portfoliounternehmen sowie insbesondere auch Exit-Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen, beitragen. Telefonkonferenz heute um 14:00 Uhr Für Analysten, Investoren und Pressevertreter wird heute um 14:00 Uhr (MESZ) eine Video- und Telefonkonferenz (Webcast) in englischer Sprache stattfinden. Anmeldungen hierfür sind möglich per E-Mail an ir@mutares.de . Die per Webcast gezeigte Präsentation kann unter https://ir.mutares.de/veroeffentlichungen/ heruntergeladen werden.

[1] Im Rahmen der Schaffung des neuen Segments "Retail & Food" wurden Lapeyre, keeeper Group, FASANA und SABO aus dem Segment "Goods & Services" umgegliedert. Die Vergleichszahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst. [2] Die im Laufe des Geschäftsjahres 2023 veräußerten Beteiligungen tragen zeitanteilig, d. h. bis zum Vollzug des jeweiligen Exits, zu den Umsatzerlösen sowie dem Adjusted EBITDA der jeweiligen Wertschöpfungsphase bei.

