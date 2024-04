EQS-News: oceansix future paths Ltd. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Vertrag

Oceansix beauftragt US-amerikanisches Investor-Relations-Unternehmen RBMG



11.04.2024 / 09:29 CET/CEST

Tel Aviv, Israel, 11. April 2024 - Oceansix Future Paths Ltd. (das "Unternehmen" oder "Oceansix") (Kanada-TSXV: OSIX, US-OTCQB: AKMYF, Frankfurt-FWB: 5FC0), ein Technologie- und Fertigungsunternehmen Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Produkte zu entwickeln und transformative Unternehmen mithilfe von Kunststoffabfällen aufzubauen. Es freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das in den USA ansässige Unternehmen für Unternehmenskommunikation, RB Milestone Group LLC ("RBMG"), beauftragt hat. RBMG war an der Bereitstellung von Investor-Relations-Dienstleistungen für Oceansix beteiligt, darunter Unternehmenskommunikationsberatung, Non-Deal-Roadshow-Beratung, Market Intelligence-Beratung und Geschäftsempfehlungen. RBMG wurde zunächst für eine Laufzeit von 12 Monaten einbehalten und in bar ausgezahlt. RBMG entspricht dem Fremdvergleichsgrundsatz des Unternehmens. Die Vereinbarung unterliegt der behördlichen Genehmigung.



Über RB Milestone Group LLC (RBMG)



RBMG wurde 2009 gegründet und ist ein preisgekröntes Unternehmen für Unternehmenskommunikation mit Sitz in den USA, das auf Investor-Relations-Beratung spezialisiert ist und über Niederlassungen in New York City und Stamford, Connecticut verfügt. Die US-Beratungspraxis von RBMG liefert maßgeschneiderte Investor-Relations-Programme für aufstrebende Unternehmen, die privat und öffentlich an der NYSE, NASDAQ, OTC, TSX, TSXV, CSE, ASX und AIM gehandelt werden. RBMG verfeinert Kommunikationsstrategien, wägt Daten ab und berät Kunden bei der Erschließung neuer Märkte. Es hilft Kunden dabei, Beziehungen zu Nischenakteuren in den USA und wichtigen Branchenstrategien auf der ganzen Welt aufzubauen und zu sichern. Mithilfe digitaler Techniken, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen hat RBMG Methoden entwickelt, die traditionelle IR-Initiativen für Kunden verbessern, um den ROI zu maximieren. RBMG arbeitet mit Kunden aus einer Vielzahl von Branchensegmenten zusammen, darunter unter anderem Cleantech, Konsumgüter, Fintech, Gesundheitswesen, Metalle und Bergbau, professionelle Dienstleistungen, erneuerbare Energien und Technologie. Um mehr über RBMG zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.rbmilestone.com



Über Oceansix



Oceansix ist eine globale Quelle radikaler, nachhaltiger Lösungen und Erfindungen zur Abfallverwertung. Angetrieben von der Vision, sinnvolle Lösungen zu schaffen, erfindet Oceansix ständig Möglichkeiten, fortschrittliche Technologie mit nachhaltiger Produktion und Produkten aus Kunststoffabfällen zu kombinieren. Oceansix baut erfolgreiche Unternehmen in globalen Industrien auf und löst gleichzeitig einige der dringendsten Herausforderungen der Erde. Das Unternehmen basiert auf seinem Kreislaufmodell, bei dem Produkte aus Abfall hergestellt werden und die Einnahmen in die Entwicklung revolutionärer Ideen für neue Produkte mit großem Marktpotenzial und enormer Wirkung gelenkt werden.



Haftungsausschluss



Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwarten", "zielen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "streben", "schätzen" gekennzeichnet sind " oder "wird". Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen können. Die tatsächlich von Oceansix Future Paths Ltd. erzielten Ergebnisse können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. Die Oceansix Future Paths Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, falls eine andere als die erwartete Entwicklung eintreten sollte.





Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.





Beste grüße Elad Hameiri, CEO | +34 673 435 571 oceansix future paths Ltd Investor Relations RB Milestone Group LLC (RBMG) oceansix@rbmilestone.com



