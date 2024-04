Alfa Romeo hat erstmals sein neues Kompakt-SUV Milano vorgestellt, das auch mit rein elektrischem Antrieb zur Wahl stehen wird. Die BEV-Variante Milano Elettrica nutzt die bekannte Stellantis-Antriebstechnik - jedoch optional auch in einer weiteren Leistungsstufe. Der Alfa Romeo Milano Elettrica kommt wahlweise mit 115 kW oder 176 kW Motorleistung und dem 54-kWh-Akku. In Verbindung mit dem 115-kW-Motor an der Vorderachse soll so eine WLTP-Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...