München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Sie sind die schrecklich glamourösen Töchter von Robert und Carmen Geiss und mindestens genauso kultig wie ihre berühmten Eltern: Klar, die Rede ist von Davina und Shania. Jetzt werden die beiden Geiss-Sprösslinge flügge und gehen ihre eigenen Wege. Deswegen steht Staffel drei von "Davina & Shania - We love Monaco" ganz im Zeichen des Loslassens und Erwachsenwerdens: Inklusive eigener Wohnung und Start ins Berufsleben. Klares Ziel dabei: Mama und Papa stolz machen! Ob das geklappt hat, sehen wir ab sofort (ab 22. April) wieder bei RTLZWEI und Davina und Shania verraten uns jetzt schon mal, was uns da alles erwartet, hallo!1. Worauf dürfen wir uns in der neuen Staffel freuen?O-Ton 1 (Davina & Shania, 19 Sek.): "Also, ihr könnt euch freuen auf ganz viele schöne Momente mit der Familie, mit Freunden. Wie wir uns Immobilien anschauen und designen in Dubai, wie wir eine komplette Wohnung einrichten." "Es sind wieder unsere Großeltern zu sehen, unsere Freunde zusehen. Wir sind immer unterwegs für 'Davina und Shania'."2. Oma und Opa sind also wieder zu sehen - wie ist eure Beziehung zu den beiden?O-Ton 2 (Davina, 16 Sek.): "Unsere Beziehung mit Oma und Opa ist super gut, wir sind eine sehr enge Familie. Wir telefonieren auch immer mit Oma und Opa. Unsere Beziehung ist uns auch sehr wichtig. Ja, und wir freuen uns immer, wenn Oma und Opa dann auch wieder mal im Fernsehen sind und bei uns zu sehen sind."3. Ihr seid echte Familienmenschen. Ist es schön, so ein tolles Verhältnis zu Mama, Papa und Co. zu haben oder nerven sie auch manchmal?O-Ton 3 (Shania, 16 Sek.): "Also, Mama und Papa sind für uns die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Natürlich, manchmal nerven die auch ein bisschen, aber so ist das halt. Man kennt das bei den Eltern. Aber ansonsten ist unser Verhältnis zu Mama und Papa sehr, sehr gut."4. Bei euch steht in der neuen Staffel alles im Zeichen des Erwachsenwerdens und der Selbstständigkeit. Gab es Momente, an denen ihr genervt wart, dass Papa so viel Druck gemacht hat, dass ihr euch einen Job suchen sollt?O-Ton 4 (Shania & Davina, 49 Sek.): "In der neuen Staffel gucken wir uns mehrere Jobs an in Monaco. Papa will natürlich, dass wir irgendetwas finden, damit wir ein bisschen selbstständig werden. Und natürlich nervt der Druck ein bisschen von unseren Eltern, aber das ist halt so, wenn man erwachsen wird. Wir müssen jetzt langsam etwas finden, damit wir wirklich so etwas auch alleine auf die Reihe bekommen." "Darum kann man jetzt auch in der neuen Staffel sehen, dass wir zu verschiedenen Immobilienmaklern gehen, um da ein bisschen was zu lernen und Wohnungen einzurichten. Also ganz viele verschiedene Sachen, die wir gemacht haben, um zu lernen, erwachsen zu werden. Papa hat uns schon ein bisschen Druck gegeben, weil er halt nicht will, dass wir faul zu Hause sitzen, und, ja, es gab Momente, wo er halt sehr genervt war, aber im Nachhinein ist er, glaub ich, sehr stolz auf uns."5. Ihr seid vielseitig interessiert - Kunst, Immobilien, Reisen. Wenn ihr es euch aussuchen könntet, was wäre euer absoluter Traumjob?O-Ton 5 (Shania & Davina, 40 Sek.): "Mein Traumjob wäre natürlich immer noch etwas in Kunst, weil ich liebe es, kreativ zu sein. Ich hab' sehr viel zu tun mit 'Davina und Shania' und mit 'den Geissens' und alles was mit Social Media zu tun hat. Also habe ich irgend meine Kunst so komplett ein bisschen vergessen, also will ich jetzt bald wieder etwas in Kunst wieder machen, weil das wäre schon mein Traumjob." "Bei mir ist es so, dass ich sehr Immobilien mag und ich liebe es halt, Content zu machen und versuche auch sehr auf TikTok live zu gehen und sehr aktiv auf Instagram auf meine Story - das will ich weiterhin machen. Solange es mir Spaß macht, finde ich, ist es auch mein Traumberuf."6. Ihr lebt in Monaco, jettet viel durch die Welt. Denkt ihr euch manchmal, das ist ein absolutes Traumleben, hoffentlich wache ich aus dem Traum nicht auf?O-Ton 6 (Shania, 21 Sek.): "Natürlich ist das schon ein Traumleben, überall hinreisen zu dürfen. Wir durften dadurch so viel sehen, so viel lernen und das war schon ein schönes Erlebnis und es geht immer noch weiter. Wir werden immer noch neue Plätze entdecken und ich glaub, das ist ein Traum - schon immer gewesen und das auch für andere Menschen. Also sind wir sehr dankbar, dass wir das alles machen können."7. Welche Pläne habt ihr Zukunft? Wo soll es mit Davina und Shania noch hingehen?O-Ton 7 (Davina, 25 Sek.): "Wir hoffen, dass wir definitiv noch ein paar Staffeln machen können mit 'Davina und Shania - We love Monaco', um einfach ein bisschen mehr unser Leben zu zeigen und euch hoffentlich eine Freude zu machen. Euch unsere 'Behind the scenes' ein bisschen zu zeigen, was wir so machen, während wir nicht für die 'Geissens' drehen, sondern was Shania und ich alleine machen. Also, wenn Mana und Papa nicht da sind und das wollen wir weiter machen."Abmoderationsvorschlag: Erwachsenwerden und auf eigenen Beinen stehen, ist gar nicht so einfach: Das müssen auch Davina und Shania feststellen. So kommen die beiden auch diesmal an ihre Grenzen - schlechte Presse und ungebetene Verehrer inklusive. Und dann bekommt Davina auch noch einen Hochzeitsantrag...was da wohl Papa Robert sagt? Das sehen Sie ab sofort (22. April) bei "Davina & Shania - We love Monaco" immer montags, 21:15 Uhr bei RTLZWEI.