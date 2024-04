Die Nordex-Aktie steht am Donnerstag mit einem Plus von rund drei Prozent an der MDAX-Spitze. Auftrieb verleiht eine neue Hochstufung durch das Bankhaus Metzler.Das Analystenteam von Metzler hat die Nordex-Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,90 auf 14,90 Euro erhöht.Das macht die Nordex-AktieDie Nordex-Aktie steigt um 3,2 Prozent auf 13,16 Euro (mit Material von dpa-AFX).von ...

