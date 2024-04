EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PRESSE-INFORMATION Oldenburg, 11. April 2024 EZB erteilt regulatorische Freigabe für Degussa Bank-Transaktion Die OLB wird in Kürze neue Eigentümerin der Degussa Bank. Die Aufsichtsbehörden erteilten gestern ihre regulatorische Freigabe zur Übernahme der Degussa Bank. Damit laufen die Vorbereitungen für das Closing der Transaktion, das voraussichtlich am 30. April 2024 vollzogen wird. "Wir freuen uns sehr über die regulatorische Freigabe", sagt OLB-CEO Stefan Barth, "der Kauf der Degussa Bank wird signifikant dazu beitragen, unseren bundesweiten Marktauftritt zu stärken und unseren erfolgreichen Kurs fortzusetzen." Nach dem Closing will die OLB im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 die rechtliche und technische Migration der Degussa Bank abschließen und die Degussa Bank-Kunden auf die OLB-Systeme übertragen. "Wir freuen uns, den rund 300.000 Degussa Bank-Kunden künftig unseren Service zu bieten. Unser Ziel und Anspruch ist es, die Migration für die Kundinnen und Kunden der Degussa Bank reibungslos umzusetzen", sagt Stefan Barth. Hierauf bereitet sich die OLB intensiv vor. Mit der Migration der Degussa Bank wird die OLB die Schwelle von 30 Milliarden Euro Bilanzsumme überschreiten. Damit wird die OLB gemäß den Kriterien des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus als "bedeutendes Institut" angesehen und in diesem Zuge in eine direkte Beaufsichtigung durch die Europäische Zentralbank übergehen. Über die OLB Die OLB ist eine profitabel wachsende Universalbank für Privat- und Unternehmenskunden in Deutschland und ausgewählten europäischen Nachbarländern. Unter den Marken OLB Bank und Bankhaus Neelmeyer berät die OLB ihre rund 665.000 Kunden persönlich und über digitale Kanäle in den Segmenten Private & Business Customers und Corporate & Diversified Lending. Die OLB verfügt über eine Bilanzsumme von rund 26 Mrd. Euro. Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook , Instagram und YouTube . Kontaktdaten: Ihre Ansprechpartner: Oldenburgische Landesbank AG

