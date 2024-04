Wall Street-Schwäche drückt DAX unter die 18.000er-Marke, während EZB-Zinssenkung im Juni Hoffnung macht. Trotz Entspannungssignalen der Europäischen Zentralbank und einer Erholung der US-Börsen verliert der deutsche Leitindex. Experten sind überzeugt: Die EZB wird handeln, selbst wenn die Fed zögert.Die fortgesetzte Schwäche an der New Yorker Wall Street hat am Donnerstag auch den deutschen Leitindex nach unten gezogen. Die Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) über eine erste Zinssenkung ...

