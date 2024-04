Aktionäre von 2G Energy bewegen sich gerade auf drei Zeitebenen: So hat der Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen - neben dem Umsatz - jetzt auch sein EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) für 2023 kommuniziert, gleichzeitig das Erlösziel für 2024 an der Unterseite der bislang genannten Spanne heraufgesetzt und darüber hinaus die Prognosen für 2025 bestätigt. Als ... The post 2G Energy: Ein neues Niveau appeared first on Boersengefluester.

