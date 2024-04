NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eon von 13,00 auf 15,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von Investoren jüngst positiv aufgenommenen mittelfristigen Ziele des Energiekonzerns basierten auf Investitionsplänen, die sogar noch Luft nach oben hätten, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Investitionen und damit potenziell höhere Gewinne hingen dabei auch davon ab, ob die Aufsichtsbehörden mit Blick auf vorhandene Anlagen höhere Renditen erlaubten. Zwar zieht der Experte Aktien von integrierten Versorgern wie Enel, Engie und SSE vor. Eon sei aber ein "Top Pick" für Anleger, die auf Gewinnwachstum durch wertsteigernde Unternehmensinvestitionen in den Netzausbau setzten und dabei nicht von Strompreisen abhängig sein wollten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 22:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

