Vor den Quartalszahlen von Mercedes hat Goldman Sachs die Zuversicht in den deutschen Autobauer unterstrichen und das Kursziel angepasst. Das Chartbild sieht weiterhin einladend aus.Aktuelle Entwicklung der Mercedes-Benz-AktieDie Aktie der Mercedes-Benz Group hat in den letzten drei Monaten mit einem Plus von 20 Prozent eine starke Performance gezeigt und gehört damit zu den Top-Performern im DAX. ...

