Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.04.2024

Kursziel: 34,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 34,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihre EBIT-Marge 2023 um 0,6 Prozentpunkte auf 7,6% gesteigert. Damit erhöhte sich das EBIT um 26% J/J auf EUR27,6 Mio. Hauptgrund für die Abweichung von unserer Prognose (FBe: EUR29,1 Mio.) war eine einmalige Abschreibung in Höhe von ca. EUR1 Mio. 2G hat das untere Ende der Umsatzguidance für 2024 um EUR10 Mio. von EUR350 Mio. auf EUR360 Mio. erhöht. Die neue Guidance sieht einen Umsatz zwischen EUR360 Mio. und EUR390 Mio. vor. Wir halten diese Guidance für konservativ und bestätigen unsere Umsatzprognose von EUR398 Mio. Die EBIT-Margen-Guidance für das laufende Jahr bleibt unverändert bei 8,5% - 10,0%. Wir sind für das laufende Jahr bei der EBIT-Marge aufgrund steigender operativer Kosten etwas vorsichtiger und prognostizieren nunmehr eine Margenausweitung auf 8,8% (bisher: 9,3%). 2G bewegt sich somit weiter auf ihrem Wachstumspfad bei steigenden EBIT-Margen. Wir sehen den Kursrückgang der letzten Monate als Einstiegschance und bestätigen unsere Kaufempfehlung. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR34, was einem Kurspotenzial von ca. 50% entspricht.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 34.00 price target.



Abstract:

2G Energy's EBIT margin increased by 0.6 percentage points to 7.6% in 2023. EBIT thus rose 26% y/y to EUR27.6m. The main reason for the deviation from our forecast (FBe: EUR29.1m) was a one-off write-down of around EUR1m. 2G has raised the lower end of sales guidance for 2024 by EUR10m from EUR350m to EUR360m. The new guidance envisages sales of between EUR360m and EUR390m. We think this is conservative and confirm our sales forecast of EUR398m. EBIT margin guidance for the current year remains unchanged at 8.5% - 10.0%. We are slightly more cautious for the EBIT margin in the current year due to rising operating costs and now forecast a widening of the margin to 8.8% (previously: 9.3%). 2G is thus continuing on its growth path with rising EBIT margins. We see the share price decline of recent months as an entry opportunity and confirm our Buy recommendation. An updated DCF model still yields a EUR34 price target, which corresponds to upside potential of ca. 50%.



°