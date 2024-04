NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ING von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 14,90 auf 16,10 Euro angehoben. Ein "konstruktives Szenario" für die niederländische Bank sei in den Marktschätzungen derzeit abgebildet, während die Papiere nun schon deutlich gestiegen seien, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 21:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

