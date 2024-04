Amazon, der e-commerce Riese, ist bekannt für seine Fähigkeit, schnell zu liefern und dabei Kosten zu sparen. Nun hat das Unternehmen seine Kostensenkungsmaßnahmen noch verstärkt, wobei der Schwerpunkt auf der Neustrukturierung des Liefernetzwerks sowie auf Innovationen in der Automatisierung liegt. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Lieferkosten pro Einheit in den USA um mehr als 0,45 Dollar gesenkt und plant, dieses Effizienzniveau in Zukunft noch weiter zu steigern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Eingangslogistik und der Lagerplatzierung. Diese Kostenreduzierungen ermöglichen es dem Unternehmen, noch schneller zu liefern und gleichzeitig eine größere Produktauswahl zu geringeren Durchschnittspreisen anzubieten. Ein Schlüsselelement in der Strategie sind die täglichen Lieferkapazitäten und die Fähigkeit, Bestellungen [...]

