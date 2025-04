Die elumeo SE, bekannt für ihre interaktive Schmuckverkaufsmarke Juwelo, hat in einem von Konsumzurückhaltung geprägten Umfeld im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzrückgang von 4,4 % auf 43,4 Mio. Euro verzeichnet. Belastend wirkten vor allem das schwache Konsumklima in Deutschland und steigende Edelmetallpreise, die die Rohertragsmarge auf 47,1 % (2023: 50,0 %) drückten. Das bereinigte EBITDA sank auf -813 TEUR, nachdem es im Vorjahr bereits bei -384 TEUR gelegen hatte. Positiv: Der operative Cashflow drehte durch optimiertes Working Capital Management ins Plus (251 TEUR nach -94 TEUR). Vertriebskennzahlen ...

