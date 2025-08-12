Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), Europas führender elektronischer Händler für Edelsteinschmuck, hat im zweiten Quartal 2025 die Rückkehr zur Profitabilität geschafft. Nach einem schwachen Jahresstart drehte das bereinigte EBITDA auf +73.000 Euro (Q1/2025: -551.000 Euro). Möglich machte dies ein rigoroses Kosten- und Effizienzprogramm, das seit dem 1. April 2025 greift - und bei Anlegern Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende weckt. Der Quartalsumsatz lag mit 9,2 Mio. € zwar unter dem Vorjahreswert (Q2/2024: 11,2 Mio. Euro), doch die Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken deutlich um 16 % ...Den vollständigen Artikel lesen ...
