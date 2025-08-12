Original-Research: elumeo SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu elumeo SE Unternehmen: elumeo SE ISIN: DE000A11Q059 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 12.08.2025 Kursziel: 2,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Restrukturierung läuft planmäßig - Fokus auf Effizienz und Margenstärkung



Mit der Vorlage der H1-Zahlen 2025 am 12.08. hat elumeo gezeigt, dass die im April gestarteten Restrukturierungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.



[Tabelle]



Im zweiten Quartal 2025 gingen die Umsatzerlöse erwartungsgemäß infolge des bewusst eingeleiteten Rückzugs aus margenschwachen Produktsegmenten unter 50 EUR deutlich zurück. Im Jahresvergleich reduzierte sich der Quartalsumsatz um 18,1% auf 9,2 Mio. EUR, während die Rohertragsmarge mit 47,8% (Vj.: 49,6%) im oberen Bereich des für 2025 avisierten Zielkorridors zwischen 46% und 49% lag. Das bereinigte EBITDA fiel mit 73 TEUR (Vj.: 178 TEUR) zwar deutlich niedriger aus als im Vorjahresquartal, kehrte nach zwei Verlustperioden aber wieder in die Gewinnzone zurück.



Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Umsatzrückgang von 10,1% auf 20,2 Mio. EUR, begleitet von einer Bruttomarge von 46,1% (Vj.: 49,1%) und einem bereinigten EBITDA von -478 Tsd. EUR (Vj.: +326 TEUR). Positiv ist, dass die operative Kostenbasis bereits vor der vollen Wirksamkeit der Sparmaßnahmen spürbar reduziert werden konnte. So sanken die Vertriebs- und Verwaltungskosten in Q2 bereits um 16% auf 5,0 Mio. EUR. Die vollen Effekte des Kostensenkungsprogramms - darunter die Reduktion der täglichen Live-Sendezeit von 15 auf 10 Stunden, der Abbau von rund 50 Vollzeitstellen sowie der verstärkte Einsatz von KI - werden ab Q3/2025 sichtbar und sollen die jährlichen Aufwendungen insgesamt um rund 5,9 Mio. EUR verringern.



Ein wesentlicher optionaler Werttreiber bleibt der laufende Rechtsstreit mit einem führenden Kabelnetzbetreiber, der möglicherweise über mehrere Jahre zu hohe Einspeisegebühren vereinnahmt hat. Laut drei unabhängigen Gutachten besteht Anspruch auf eine deutliche Gebührenreduktion sowie auf eine rückwirkende Entschädigung im zweistelligen Millionenbereich. Im Erfolgsfall könnte dies nicht nur zu einer erheblichen strukturellen Entlastung führen, sondern auch einen signifikanten Sonderertrag generieren.



Ausblick: Die Guidance wurde im Rahmen der Veröffentlichung bestätigt. Es wird weiterhin ein Umsatzrückgang von 10 bis 15% und ein (um Restrukturierungskosten bereinigtes) EBITDA zwischen -0,5 und 0,1 Mio. EUR erwartet.



Fazit: Angesichts des planmäßigen Umsatzrückgangs von 10 bis 15 % im Gesamtjahr 2025 bleibt der Ausblick zwar verhalten, doch mit dem Fokus auf margenstarke Segmente, der zunehmenden Automatisierung und einer klaren Kostenagenda ist die Grundlage für eine nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone ab 2026 gelegt. Wir bestätigen unser Halten-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 2,00 EUR.







