Nachdem die Aktienkurse der beiden Energieriesen Petrobras und Shell an den vergangenen Handelstagen noch deutlich zulegen konnten, bahnt sich zum Auftakt in die neue Börsenwoche eine eher verhaltene Entwicklung an. Denn die Ölpreise sind am Montag trotz des Angriffs des Irans auf Israel etwas gesunken.Am Morgen sank der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent um 36 Cent auf 90,09 US-Dollar. Indes fiel der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 44 Cent auf 85,22 Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...