Die Zuspitzung der geopolitischen Spannungen in Nahost sorgt zum Wochenstart für Zurückhaltung der Anleger. Asiens Börsen reagierten mit gemischten Trends in Japan und China recht moderat. Auch bei DAX und Co deutet sich zunächst eine unveränderte Eröffnung an. Die Infineon-Aktie dürfte weiter Boden gut machen. Der Chiphersteller blickt trotz der aktuellen Nachfrageschwäche bei Elektroautos optimistisch auf dieses Segment. "Die Elektromobilität bleibt einer der größten Wachstumstreiber für uns, ...

