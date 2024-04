An den Kursentwicklungen von BASF, Evonik oder Lanxess kann man es bereits deutlich ablesen: Die relativ dunkle Zeit für die deutschen Chemiekonzerne endet allmählich. Dazu passen auch die Aussagen von immer mehr Wirtschaftsexperten. So hellen sich die Aussichten für die deutsche Konjunktur langsam auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, sei in den vergangenen Wochen spürbar gesunken, berichtete das Institut für Makroökonomie und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...