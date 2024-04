Wirtschaftsforscher sind der Ansicht, dass der Tiefpunkt der Chemie-Krise überwunden sein könnteOptimistische Töne vom Ifo-Institut am Dienstag: Das Geschäftsklima in der Chemischen Industrie in Deutschland habe sich im März aufgehellt, melden die Wirtschaftsforscher. Der entsprechende Indikator kletterte von minus 15,5 auf minus 10,5 Punkte. Dabei hätten sich vor allem die Geschäftserwartungen deutlich verbessert. Dieser Indikator stieg von minus 15,9 Punkten im Februar auf minus 2,9 Punkte. "Die ...

