Idstein (pta/16.04.2024/09:00) - Serviceware SE gewinnt führendes Energieunternehmen aus Österreich dank AI-gestützter Wissensmanagement-Lösung als neuen Kunden

Idstein, 16. April 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) stellt ihre Expertise im Bereich künstlicher Intelligenz (AI) mit einem weiteren hochkarätigen Neukundengewinn erneut unter Beweis. Ein führendes österreichisches Unternehmen aus dem Energiesektor hat sich für den Einsatz der Serviceware Plattform mit dem Modul Serviceware Knowledge entschieden. Serviceware Knowledge beinhaltet zahlreiche Tools und Features mit Künstlicher Intelligenz (AI). AI analysiert Kundenanfragen unmittelbar bei der Eingabe auf der Unternehmenswebsite des Energieunternehmens und liefert in Sekundenschnelle die richtigen Antworten, wodurch der Aufwand im Kundenservice sowie Servicekosten deutlich gesenkt werden und die Customer Experience verbessert wird. Der SaaS-Vertrag mit deutlich sechsstelligem Umsatzvolumen wurde zunächst über eine Laufzeit von 3 Jahren geschlossen.

Grundsätzlich können Servicemitarbeiter mit dieser Softwarelösung von Serviceware für das Wissensmanagement auf die gesamte und gebündelte Wissensbasis ihres Unternehmens in einer zentralen Datenbank zugreifen. Ihnen stehen damit für die Beantwortung von Kundenanfragen über verschiedene Kanäle hinweg stets einheitliche und konsistente Informationen zur Verfügung. Kundenanfragen können so umfassend, schnell und auf konstant hohem Niveau beantwortet werden. Unterstützt werden die Servicemitarbeiter bei der Beantwortung von Kundenanfragen auch von dem AI-Tool ChatGPT, das in die ESM-Plattform von Serviceware integriert ist. Inhalte der Wissensdatenbank werden kontinuierlich von einer KI überprüft und aktualisiert. So werden doppelt vorliegende bzw. veraltete Informationen eliminiert. Dadurch steigt die Qualität der Inhalte, sodass Servicemitarbeiter die passenden Antworten schnell zur Verfügung haben und Wartezeiten bei telefonischen Anfragen deutlich verringert und die Responserate auf allen Kanälen gesteigert wird.

Dirk Martin, CEO bei Serviceware: "Mit der Serviceware Plattform und dem Modul Knowledge kann der Kunde auf eine Wissensdatenbank zurückgreifen, statt wie bislang Informationen aus verschiedenen Systemen zusammentragen zu müssen. AI sorgt darüber hinaus dafür, dass manche Anfragen dem Kundenservice erst gar nicht gestellt werden, weil diese bereits auf der Website beantwortet werden. So können Unternehmen Ressourcen effizient nutzen, Kundenanfragen erheblich schneller beantworten, Kommunikationsprozesse optimieren und gleichzeitig Kosten reduzieren. Dies führt zu einer messbaren Win-Win-Situation für das Unternehmen und deren Endkunden gleichzeitig."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 470 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

