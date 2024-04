DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE setzt erfolgreichen Wachstumskurs im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 fort

Idstein (pta/19.04.2024/08:00) - * Gesamtumsatz in Q1 wächst um 13,4 Prozent auf 24,9 Mio. Euro * Überproportionaler Anstieg der SaaS/Service-Umsätze um 20,7 Prozent auf 15,9 Mio. Euro * EBITDA dreht zur Vergleichsperiode von minus 1 Mio. Euro auf plus 0,6 Mio. Euro * Integration von Künstlicher Intelligenz beweist sich als Wachstumstreiber * Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt: Umsatz plus 5 bis 15 Prozent, signifikante Verbesserung bei EBIT und EBITDA

Idstein, 19. April 2024 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 ihren erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt und weist dabei nun wieder ein positives EBITDA aus. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vergleichszeitraum um 13,4 Prozent. Entsprechend lagen die Umsatzerlöse zwischen Dezember 2023 und Februar 2024 bei 24,9 Mio. Euro (VJ. 22,0 Mio. Euro). Überproportional positiv entwickelte sich das SaaS/Service-Geschäft. Hier stieg der Umsatz von zuvor 13,3 Mio. Euro auf nun 15,9 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 20,7 Prozent. Der Anteil der SaaS/Service-Erlöse am Gesamtumsatz konnte demnach weiter gesteigert werden und lag bei 63,9 Prozent (VJ. 60,0 Prozent). Diese Entwicklung belegt, dass der Ausbau des SaaS-Geschäfts strategiegemäß gut vorankommt. Serviceware erwartet dementsprechend für diesen Geschäftsbereich auch in den kommenden Quartalen ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum.

Der Auftragsbestand, der durch erhaltene Anzahlungen für SaaS- und Wartungsverträge geprägt ist, hat sich durch das Wachstum des SaaS-Geschäfts zum 29. Februar 2024 gegenüber dem 30. November 2023 um 22,2 Prozent auf nunmehr 67,8 Mio. Euro erhöht. Dabei handelt es sich um bereits fixierte zukünftige Umsätze der Serviceware auf Basis verbindlicher Verträge.

Die Profitabilität wurde deutlich gesteigert und verbesserte sich um mehr als 1,5 Mio. Euro. So drehte das EBITDA von minus 1,0 Mio. Euro im ersten Quartal 2022/2023 auf plus 0,6 Mio. Euro im ersten Quartal 2023/2024.

Wichtiger Wachstumstreiber war die weitreichende Nutzung von Künstlicher Intelligenz (AI), die mittlerweile umfassend in Serviceware-Modulen verankert ist und auch als Zusatzleistung angeboten wird. Neu- sowie Bestandskunden setzen immer mehr AI-Funktionalitäten ein. Auch hier rechnet die Gesellschaft mit weiterem deutlichen Umsatzpotential. In den ersten drei Monaten des Berichtszeitraums konnte Serviceware die globale Wachstumsdynamik beispielsweise durch den Vertragsabschluss mit einem internationalen Fortune-Global-500-Unternehmen aus dem Logistikbereich fortsetzen. Im Berichtszeitraum hat Serviceware ebenfalls seine Serviceware Plattform konsequent weiterentwickelt. So wurden den Kunden unter anderem neue Releases in den Modulen Financial, Performance und Knowledge zur Verfügung gestellt, die zusätzliche Features mit klarem kundenzentriertem Nutzen enthielten.

Serviceware bestätigt nach dem guten Verlauf des ersten Quartals die Prognose für das Gesamtjahr und erwartet ein Umsatzwachstum von 5 bis 15 Prozent. Auf der Ertragsseite wird prognostiziert, dass sich EBITDA und EBIT für das aktuelle Geschäftsjahr signifikant verbessern werden.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Der Start in das laufende Geschäftsjahr ist gut gelungen. Global agierende Unternehmen haben sich für unsere Services entschieden, unsere AI-Strategie geht auf und steigert die Attraktivität unserer gesamten Produktpalette weiter. Wir sind bestens positioniert, um weiter dynamisch zu wachsen, innovative Impulse im Sinne unserer Kunden zu setzen und diese bei der effizienten Digitalisierung ihrer Serviceprozesse zu unterstützen. Für das Gesamtjahr 2023/2024 und darüber hinaus sind wir positiv gestimmt."

Der Q1-Quartalsbericht 2023/2024 steht auf der Website von Serviceware www.serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist KI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen KI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 470 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

