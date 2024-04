NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem "sehr starken" Auftragsfazit vom ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Aufträge hätten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese Entwicklung liege deutlich über dem, was Investoren erwartet hätten. Er sieht darin eine gute Basis für das Jahr 2025. Auf das Stimmungsbild sollten sich die neuen Erkenntnisse weiterhin positiv auswirken./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 02:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2024 / 02:25 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D6554

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken