Die Aktie des Konsumgüterkonzern zieht heute an. Warum? Man teilte gerade mit, dass man nun mit einem organischem Umsatzplus zwischen 6 und 8 % anstatt im mittleren einstelligen Prozentbereich rechnet. Die Prognose gilt für das Segment Consumer sowie auf Konzernebene. Die Prognose für das kleinere Klebstoffsegment Tesa, das im ersten Quartal einen organischen Umsatzrückgang verzeichnete, präzisierte der DAX-Konzern in der Form, als man hier nun ein organisches Umsatzplus zwischen 2 und 5 % anstatt "im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich" erwartet. Die Prognosen für die Gewinnmargen wurden bestätigt: So soll 2024 die bereinigte Konzern-EBIT-Marge weiterhin leicht über Vorjahr landen. Im Segment Consumer soll sie 50 Basispunkte über Vorjahr liegen, bei Tesa auf Vorjahresniveau.



