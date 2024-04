Die Mercedes-Benz-Aktie fällt am heutigen Dienstag rund zwei Stunden nach Handelsbeginn überraschend stark. Damit droht sie nun aus der am Montag erwähnten charttechnischen Formation herauszufallen (DER AKTIONÄR berichtete). Worauf Anleger jetzt achten müssen.Ohne jegliche negative Schlagzeile fällt die Mercedes-Benz-Aktie heute um rund zwei Prozent. Damit würde sie auch aus der in den vergangenen Tagen gebildeten Bullenflagge zwischen 77,20 und 74,80 Euro fallen. Die Chartformation wäre damit obsolet.Die ...

