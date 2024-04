wO Börsenlounge: Barrick Gold | Telix | Fresenius - Intel eifert Nvidia nach!

Für Intel steht in China ein großer Teil des Umsatzes im Feuer. 27 Prozent der gesamten Erlöse des Chipproduzenten kommen aus dem Reich der Mitte. Damit die nicht wegfallen, wandelt Intel auf den Suren von Nvidia!Israel hat eine Antwort auf den Angriff aus dem Iran angekündigt und das bekommt dem DAX überhaupt nicht gut. Fluchtbewegungen in Gold oder Öl sind allerdings größtenteils ausgeblieben. Der Preis für das gelbe Edelmetall liegt heute sogar im Minus und zieht damit auch die Aktien der Goldminen mit in den Keller. Wir schauen mal, ob Anleger die Reißleine ziehen sollten. Morgan Stanley, die Bank of America und die UnitedHealth Group haben heute ihre Zahlen für das erste Quartal …

