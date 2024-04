Die US-Börsen sind am heutigen Dienstag nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. Der Leitindex Dow Jones gewann am Ende 0,2 Prozent, der S&P 500 verlor hingegen 0,2 Prozent. Der technologielastige Nasdag 100 schloss bei 17.713,66 Zähler und damit nahezu unverändert. Investoren setzen immer weniger auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.Fed-Chef Jerome Powell hat angesichts der anhaltend hohen Inflation in den USA die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gedämpft. "Die jüngsten Daten ...

