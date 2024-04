InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - April 17

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / April 17, 2024 / The Company announces that on 16 April 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 5 May 2023 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 16 April 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 32,660 Lowest price paid per share: £ 77.2600 Highest price paid per share: £ 78.4200 Average price paid per share: £ 77.7413

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 163,172,943 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 32,660 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 16 April 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 32,660 Highest price paid (per ordinary share) £ 78.4200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 77.2600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 77.7413

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 16/04/2024 09:05:00 BST 84 77.7000 XLON 976023407571767 16/04/2024 09:08:10 BST 52 77.6000 XLON 976023407572119 16/04/2024 09:08:35 BST 153 77.6000 XLON 976023407572219 16/04/2024 09:08:40 BST 4 77.5800 XLON 976023407572234 16/04/2024 09:08:40 BST 36 77.5800 XLON 976023407572233 16/04/2024 09:12:12 BST 140 77.7200 XLON 976023407572632 16/04/2024 09:14:15 BST 123 77.7000 XLON 976023407572918 16/04/2024 09:17:50 BST 13 77.6600 XLON 976023407573280 16/04/2024 09:18:09 BST 11 77.6800 XLON 976023407573336 16/04/2024 09:18:21 BST 11 77.6800 XLON 976023407573376 16/04/2024 09:18:36 BST 12 77.6800 XLON 976023407573414 16/04/2024 09:18:41 BST 12 77.6800 XLON 976023407573422 16/04/2024 09:19:11 BST 11 77.6400 XLON 976023407573510 16/04/2024 09:19:11 BST 11 77.6600 XLON 976023407573511 16/04/2024 09:19:11 BST 18 77.6600 XLON 976023407573513 16/04/2024 09:19:11 BST 42 77.6600 XLON 976023407573512 16/04/2024 09:20:05 BST 52 77.5600 XLON 976023407573663 16/04/2024 09:23:00 BST 121 77.6400 XLON 976023407574009 16/04/2024 09:25:47 BST 15 77.5800 XLON 976023407574368 16/04/2024 09:25:47 BST 15 77.6000 XLON 976023407574369 16/04/2024 09:25:47 BST 27 77.6000 XLON 976023407574370 16/04/2024 09:26:15 BST 10 77.6200 XLON 976023407574437 16/04/2024 09:26:15 BST 28 77.6200 XLON 976023407574438 16/04/2024 09:26:15 BST 28 77.6200 XLON 976023407574439 16/04/2024 09:26:15 BST 39 77.6200 XLON 976023407574434 16/04/2024 09:28:52 BST 59 77.5800 XLON 976023407575044 16/04/2024 09:30:54 BST 90 77.5800 XLON 976023407575250 16/04/2024 09:32:26 BST 65 77.5400 XLON 976023407575417 16/04/2024 09:37:04 BST 19 77.5800 XLON 976023407575935 16/04/2024 09:37:04 BST 19 77.5800 XLON 976023407575936 16/04/2024 09:38:19 BST 38 77.5400 XLON 976023407576038 16/04/2024 09:38:41 BST 49 77.5000 XLON 976023407576092 16/04/2024 09:38:45 BST 44 77.4600 XLON 976023407576101 16/04/2024 09:41:00 BST 82 77.3600 XLON 976023407576347 16/04/2024 09:44:43 BST 95 77.4200 XLON 976023407576608 16/04/2024 09:48:45 BST 20 77.4800 XLON 976023407576929 16/04/2024 09:49:20 BST 21 77.4800 XLON 976023407576963 16/04/2024 09:49:36 BST 22 77.4800 XLON 976023407576969 16/04/2024 09:50:06 BST 21 77.4800 XLON 976023407577000 16/04/2024 09:50:24 BST 160 77.4600 XLON 976023407577044 16/04/2024 09:52:47 BST 23 77.4800 XLON 976023407577249 16/04/2024 09:52:47 BST 79 77.4800 XLON 976023407577248 16/04/2024 09:57:43 BST 184 77.5600 XLON 976023407577610 16/04/2024 09:59:18 BST 55 77.5800 XLON 976023407577708 16/04/2024 10:00:00 BST 46 77.4800 XLON 976023407577784 16/04/2024 10:06:58 BST 24 77.5800 XLON 976023407578596 16/04/2024 10:07:13 BST 24 77.5600 XLON 976023407578620 16/04/2024 10:07:13 BST 92 77.5600 XLON 976023407578619 16/04/2024 10:07:30 BST 76 77.5200 XLON 976023407578666 16/04/2024 10:10:42 BST 39 77.5200 XLON 976023407578881 16/04/2024 10:10:42 BST 55 77.5200 XLON 976023407578882 16/04/2024 10:12:10 BST 43 77.5000 XLON 976023407578987 16/04/2024 10:14:47 BST 61 77.5200 XLON 976023407579216 16/04/2024 10:16:11 BST 61 77.5600 XLON 976023407579316 16/04/2024 10:17:17 BST 85 77.5600 XLON 976023407579380 16/04/2024 10:19:14 BST 38 77.4800 XLON 976023407579533 16/04/2024 10:22:00 BST 69 77.5400 XLON 976023407579869 16/04/2024 10:22:44 BST 64 77.5200 XLON 976023407580060 16/04/2024 10:24:03 BST 51 77.5200 XLON 976023407580266 16/04/2024 10:27:55 BST 54 77.7400 XLON 976023407580607 16/04/2024 10:29:20 BST 18 77.7400 XLON 976023407580722 16/04/2024 10:29:20 BST 78 77.7400 XLON 976023407580723 16/04/2024 10:31:00 BST 60 77.7800 XLON 976023407580895 16/04/2024 10:33:24 BST 41 77.7400 XLON 976023407581190 16/04/2024 10:37:53 BST 69 77.6400 XLON 976023407581562 16/04/2024 10:41:34 BST 14 77.7600 XLON 976023407581936 16/04/2024 10:42:02 BST 12 77.7800 XLON 976023407582016 16/04/2024 10:42:02 BST 38 77.7800 XLON 976023407582017 16/04/2024 10:43:36 BST 12 77.8000 XLON 976023407582117 16/04/2024 10:43:57 BST 13 77.8000 XLON 976023407582145 16/04/2024 10:44:04 BST 1 77.8000 XLON 976023407582179 16/04/2024 10:44:04 BST 13 77.8000 XLON 976023407582178 16/04/2024 10:45:15 BST 16 77.8200 XLON 976023407582287 16/04/2024 10:45:15 BST 36 77.8200 XLON 976023407582288 16/04/2024 10:45:22 BST 15 77.8200 XLON 976023407582301 16/04/2024 10:45:34 BST 15 77.8200 XLON 976023407582332 16/04/2024 10:45:53 BST 15 77.8200 XLON 976023407582341 16/04/2024 10:45:55 BST 65 77.8000 XLON 976023407582347 16/04/2024 10:45:55 BST 115 77.8000 XLON 976023407582348 16/04/2024 10:48:04 BST 20 77.6600 XLON 976023407582516 16/04/2024 10:48:04 BST 22 77.6600 XLON 976023407582517 16/04/2024 10:48:04 BST 73 77.7600 XLON 976023407582486 16/04/2024 10:48:08 BST 16 77.6200 XLON 976023407582530 16/04/2024 10:48:08 BST 31 77.6200 XLON 976023407582531 16/04/2024 10:48:08 BST 37 77.6400 XLON 976023407582532 16/04/2024 10:48:18 BST 14 77.6000 XLON 976023407582565 16/04/2024 10:48:22 BST 10 77.5800 XLON 976023407582576 16/04/2024 10:48:22 BST 18 77.5800 XLON 976023407582575 16/04/2024 10:48:22 BST 140 77.5800 XLON 976023407582574 16/04/2024 10:48:23 BST 72 77.5800 XLON 976023407582577 16/04/2024 10:51:58 BST 85 77.7000 XLON 976023407582895 16/04/2024 10:52:21 BST 137 77.6600 XLON 976023407582924 16/04/2024 10:53:20 BST 26 77.5400 XLON 976023407583050 16/04/2024 10:53:20 BST 43 77.5400 XLON 976023407583051 16/04/2024 11:03:49 BST 82 77.5000 XLON 976023407583798 16/04/2024 11:05:00 BST 11 77.5000 XLON 976023407583865 16/04/2024 11:06:07 BST 4 77.5800 XLON 976023407583952 16/04/2024 11:06:07 BST 14 77.5800 XLON 976023407583950 16/04/2024 11:06:07 BST 45 77.5800 XLON 976023407583951 16/04/2024 11:06:48 BST 79 77.5400 XLON 976023407584010 16/04/2024 11:06:53 BST 48 77.5200 XLON 976023407584013 16/04/2024 11:08:41 BST 63 77.5400 XLON 976023407584139 16/04/2024 11:11:45 BST 42 77.6000 XLON 976023407584466 16/04/2024 11:15:57 BST 53 77.7200 XLON 976023407584706 16/04/2024 11:20:38 BST 45 77.6000 XLON 976023407585027 16/04/2024 11:24:22 BST 10 77.5200 XLON 976023407585278 16/04/2024 11:24:22 BST 11 77.5400 XLON 976023407585279 16/04/2024 11:24:22 BST 17 77.5400 XLON 976023407585280 16/04/2024 11:26:31 BST 123 77.5800 XLON 976023407585447 16/04/2024 11:27:58 BST 41 77.6000 XLON 976023407585560 16/04/2024 11:28:20 BST 42 77.5800 XLON 976023407585570 16/04/2024 11:30:44 BST 66 77.6200 XLON 976023407585791 16/04/2024 11:35:32 BST 96 77.7000 XLON 976023407586014 16/04/2024 11:39:41 BST 82 77.7200 XLON 976023407586243 16/04/2024 11:39:41 BST 130 77.7200 XLON 976023407586246 16/04/2024 11:47:00 BST 12 77.8400 XLON 976023407586643 16/04/2024 11:47:14 BST 82 77.8600 XLON 976023407586649 16/04/2024 11:48:14 BST 77 77.8600 XLON 976023407586744 16/04/2024 11:48:55 BST 15 77.8600 XLON 976023407586778 16/04/2024 11:48:55 BST 38 77.8600 XLON 976023407586777 16/04/2024 11:49:32 BST 42 77.8600 XLON 976023407586809 16/04/2024 11:50:38 BST 40 77.9000 XLON 976023407586890 16/04/2024 11:50:38 BST 48 77.9000 XLON 976023407586888 16/04/2024 11:53:51 BST 91 77.8200 XLON 976023407587216 16/04/2024 11:54:40 BST 39 77.8200 XLON 976023407587244 16/04/2024 11:57:08 BST 132 77.7400 XLON 976023407587449 16/04/2024 11:58:55 BST 1 77.7000 XLON 976023407587524 16/04/2024 11:58:55 BST 79 77.7000 XLON 976023407587523 16/04/2024 12:00:06 BST 60 77.7200 XLON 976023407587662 16/04/2024 12:01:42 BST 16 77.7000 XLON 976023407587754 16/04/2024 12:01:42 BST 49 77.7000 XLON 976023407587755 16/04/2024 12:05:59 BST 42 77.8000 XLON 976023407588038 16/04/2024 12:05:59 BST 125 77.8000 XLON 976023407588037 16/04/2024 12:06:28 BST 56 77.8200 XLON 976023407588080 16/04/2024 12:07:39 BST 59 77.8200 XLON 976023407588231 16/04/2024 12:11:49 BST 10 77.8600 XLON 976023407588637 16/04/2024 12:12:30 BST 13 77.8600 XLON 976023407588700 16/04/2024 12:12:35 BST 35 77.8400 XLON 976023407588719 16/04/2024 12:12:35 BST 125 77.8400 XLON 976023407588718 16/04/2024 12:17:20 BST 57 77.8800 XLON 976023407589278 16/04/2024 12:17:20 BST 110 77.8800 XLON 976023407589276 16/04/2024 12:17:24 BST 59 77.8800 XLON 976023407589287 16/04/2024 12:20:41 BST 124 77.8000 XLON 976023407589494 16/04/2024 12:21:11 BST 44 77.7600 XLON 976023407589545 16/04/2024 12:27:10 BST 42 77.8600 XLON 976023407589994 16/04/2024 12:27:10 BST 125 77.8600 XLON 976023407589993 16/04/2024 12:27:15 BST 104 77.8600 XLON 976023407590009 16/04/2024 12:32:35 BST 18 77.9000 XLON 976023407590499 16/04/2024 12:32:35 BST 41 77.9000 XLON 976023407590500 16/04/2024 12:32:44 BST 14 77.8800 XLON 976023407590503 16/04/2024 12:33:00 BST 13 77.8800 XLON 976023407590523 16/04/2024 12:33:31 BST 17 77.8800 XLON 976023407590560 16/04/2024 12:34:30 BST 26 77.8800 XLON 976023407590606 16/04/2024 12:35:01 BST 29 77.8800 XLON 976023407590633 16/04/2024 12:35:06 BST 29 77.8800 XLON 976023407590643 16/04/2024 12:35:11 BST 29 77.8800 XLON 976023407590645 16/04/2024 12:35:22 BST 30 77.8800 XLON 976023407590649 16/04/2024 12:35:40 BST 189 77.8600 XLON 976023407590673 16/04/2024 12:39:38 BST 7 77.9400 XLON 976023407590958 16/04/2024 12:39:38 BST 31 77.9400 XLON 976023407590957 16/04/2024 12:40:18 BST 43 77.9200 XLON 976023407590987 16/04/2024 12:40:18 BST 76 77.9200 XLON 976023407590986 16/04/2024 12:43:26 BST 131 77.8200 XLON 976023407591155 16/04/2024 12:44:32 BST 100 77.8600 XLON 976023407591228 16/04/2024 12:49:16 BST 21 77.9600 XLON 976023407591452 16/04/2024 12:54:28 BST 21 78.0000 XLON 976023407591875 16/04/2024 12:55:23 BST 153 77.9800 XLON 976023407591902 16/04/2024 12:55:43 BST 27 77.9800 XLON 976023407592007 16/04/2024 12:55:43 BST 38 77.9800 XLON 976023407592006 16/04/2024 12:55:43 BST 97 77.9800 XLON 976023407592005 16/04/2024 12:57:05 BST 23 78.0600 XLON 976023407592102 16/04/2024 12:59:06 BST 74 78.0600 XLON 976023407592224 16/04/2024 12:59:06 BST 94 78.0600 XLON 976023407592225 16/04/2024 12:59:47 BST 9 78.1200 XLON 976023407592292 16/04/2024 12:59:47 BST 40 78.1200 XLON 976023407592291 16/04/2024 13:00:00 BST 160 78.1000 XLON 976023407592329 16/04/2024 13:00:54 BST 68 78.0600 XLON 976023407592437 16/04/2024 13:01:55 BST 41 78.0200 XLON 976023407592495 16/04/2024 13:04:24 BST 152 78.0200 XLON 976023407592643 16/04/2024 13:05:39 BST 89 78.0400 XLON 976023407592741 16/04/2024 13:09:00 BST 1 77.9400 XLON 976023407592912 16/04/2024 13:09:00 BST 138 77.9400 XLON 976023407592911 16/04/2024 13:10:46 BST 24 78.0000 XLON 976023407593002 16/04/2024 13:10:46 BST 30 78.0000 XLON 976023407593000 16/04/2024 13:10:46 BST 44 78.0000 XLON 976023407593001 16/04/2024 13:12:37 BST 89 77.9800 XLON 976023407593083 16/04/2024 13:13:01 BST 38 77.9800 XLON 976023407593107 16/04/2024 13:14:40 BST 63 77.9600 XLON 976023407593179 16/04/2024 13:16:24 BST 116 78.0200 XLON 976023407593346 16/04/2024 13:18:42 BST 38 78.0200 XLON 976023407593492 16/04/2024 13:20:00 BST 165 78.0200 XLON 976023407593551 16/04/2024 13:20:54 BST 136 78.0400 XLON 976023407593642 16/04/2024 13:21:44 BST 43 78.0600 XLON 976023407593727 16/04/2024 13:22:57 BST 85 78.0400 XLON 976023407593769 16/04/2024 13:26:00 BST 18 78.0000 XLON 976023407594054 16/04/2024 13:26:19 BST 20 78.0000 XLON 976023407594087 16/04/2024 13:26:26 BST 20 78.0000 XLON 976023407594129 16/04/2024 13:29:57 BST 13 78.0400 XLON 976023407594371 16/04/2024 13:29:57 BST 41 78.0400 XLON 976023407594366 16/04/2024 13:29:57 BST 60 78.0400 XLON 976023407594370 16/04/2024 13:29:57 BST 89 78.0400 XLON 976023407594372 16/04/2024 13:29:57 BST 125 78.0400 XLON 976023407594365 16/04/2024 13:30:25 BST 10 78.0600 XLON 976023407594446 16/04/2024 13:30:25 BST 45 78.0600 XLON 976023407594445 16/04/2024 13:30:30 BST 80 78.0600 XLON 976023407594481 16/04/2024 13:30:30 BST 95 78.0600 XLON 976023407594480 16/04/2024 13:31:24 BST 20 78.1000 XLON 976023407594592 16/04/2024 13:31:24 BST 46 78.1000 XLON 976023407594590 16/04/2024 13:31:27 BST 151 78.1000 XLON 976023407594593 16/04/2024 13:32:06 BST 49 78.0200 XLON 976023407594627 16/04/2024 13:32:39 BST 61 77.9600 XLON 976023407594665 16/04/2024 13:34:12 BST 21 77.9800 XLON 976023407594817 16/04/2024 13:34:22 BST 23 77.9800 XLON 976023407594825 16/04/2024 13:36:17 BST 48 78.0600 XLON 976023407594916 16/04/2024 13:36:17 BST 125 78.0600 XLON 976023407594917 16/04/2024 13:37:33 BST 7 78.0600 XLON 976023407594966 16/04/2024 13:37:33 BST 155 78.0600 XLON 976023407594967 16/04/2024 13:37:51 BST 48 78.0800 XLON 976023407595007 16/04/2024 13:37:51 BST 115 78.0800 XLON 976023407595006 16/04/2024 13:39:27 BST 50 78.1400 XLON 976023407595171 16/04/2024 13:39:27 BST 55 78.1400 XLON 976023407595159 16/04/2024 13:43:49 BST 183 78.1600 XLON 976023407595467 16/04/2024 13:45:54 BST 65 78.2000 XLON 976023407595665 16/04/2024 13:48:49 BST 189 78.2600 XLON 976023407595969 16/04/2024 13:50:05 BST 93 78.2800 XLON 976023407596076 16/04/2024 13:51:31 BST 5 78.3400 XLON 976023407596158 16/04/2024 13:51:31 BST 44 78.3400 XLON 976023407596157 16/04/2024 13:51:48 BST 63 78.3400 XLON 976023407596191 16/04/2024 13:51:48 BST 83 78.3400 XLON 976023407596190 16/04/2024 13:52:59 BST 20 78.3400 XLON 976023407596341 16/04/2024 13:52:59 BST 23 78.3400 XLON 976023407596340 16/04/2024 13:54:46 BST 176 78.4200 XLON 976023407596502 16/04/2024 13:54:55 BST 39 78.4000 XLON 976023407596521 16/04/2024 13:55:01 BST 43 78.3800 XLON 976023407596534 16/04/2024 13:55:09 BST 20 78.3600 XLON 976023407596563 16/04/2024 13:55:09 BST 40 78.3600 XLON 976023407596564 16/04/2024 13:55:09 BST 45 78.3600 XLON 976023407596571 16/04/2024 13:55:57 BST 49 78.4000 XLON 976023407596681 16/04/2024 13:56:13 BST 15 78.3800 XLON 976023407596709 16/04/2024 13:56:13 BST 22 78.3800 XLON 976023407596710 16/04/2024 13:56:13 BST 33 78.3800 XLON 976023407596711 16/04/2024 13:56:18 BST 44 78.3600 XLON 976023407596736 16/04/2024 13:56:29 BST 54 78.3400 XLON 976023407596765 16/04/2024 13:58:23 BST 27 78.3400 XLON 976023407597031 16/04/2024 13:58:23 BST 48 78.3400 XLON 976023407597032 16/04/2024 13:58:58 BST 28 78.3800 XLON 976023407597088 16/04/2024 13:59:02 BST 28 78.3800 XLON 976023407597094 16/04/2024 13:59:03 BST 28 78.3800 XLON 976023407597095 16/04/2024 13:59:08 BST 55 78.3600 XLON 976023407597101 16/04/2024 13:59:09 BST 52 78.3600 XLON 976023407597118 16/04/2024 13:59:10 BST 24 78.3600 XLON 976023407597119 16/04/2024 13:59:12 BST 24 78.3600 XLON 976023407597153 16/04/2024 13:59:21 BST 22 78.3600 XLON 976023407597155 16/04/2024 13:59:21 BST 52 78.3600 XLON 976023407597156 16/04/2024 13:59:44 BST 190 78.3400 XLON 976023407597255 16/04/2024 13:59:45 BST 124 78.3000 XLON 976023407597261 16/04/2024 14:00:05 BST 56 78.2600 XLON 976023407597355 16/04/2024 14:01:15 BST 115 78.3200 XLON 976023407597547 16/04/2024 14:01:26 BST 83 78.2800 XLON 976023407597576 16/04/2024 14:02:44 BST 119 78.3200 XLON 976023407597722 16/04/2024 14:04:01 BST 146 78.2600 XLON 976023407597806 16/04/2024 14:07:16 BST 62 78.2200 XLON 976023407598172 16/04/2024 14:10:41 BST 93 78.1800 XLON 976023407598500 16/04/2024 14:12:48 BST 19 78.1200 XLON 976023407598687 16/04/2024 14:12:48 BST 113 78.1200 XLON 976023407598689 16/04/2024 14:13:52 BST 13 78.1000 XLON 976023407598739 16/04/2024 14:13:52 BST 137 78.1000 XLON 976023407598740 16/04/2024 14:15:22 BST 13 78.0800 XLON 976023407598810 16/04/2024 14:15:22 BST 22 78.0800 XLON 976023407598809 16/04/2024 14:15:22 BST 25 78.0800 XLON 976023407598811 16/04/2024 14:16:22 BST 54 78.0400 XLON 976023407598945 16/04/2024 14:19:38 BST 58 77.9600 XLON 976023407599322 16/04/2024 14:19:38 BST 124 77.9600 XLON 976023407599323 16/04/2024 14:21:08 BST 120 77.9200 XLON 976023407599437 16/04/2024 14:21:57 BST 2 77.9200 XLON 976023407599497 16/04/2024 14:21:57 BST 82 77.9200 XLON 976023407599496 16/04/2024 14:23:47 BST 19 77.9200 XLON 976023407599613 16/04/2024 14:23:47 BST 21 77.9200 XLON 976023407599612 16/04/2024 14:23:47 BST 29 77.9200 XLON 976023407599614 16/04/2024 14:23:59 BST 20 77.9400 XLON 976023407599621 16/04/2024 14:24:01 BST 20 77.9400 XLON 976023407599622 16/04/2024 14:24:03 BST 20 77.9400 XLON 976023407599631 16/04/2024 14:24:06 BST 20 77.9400 XLON 976023407599633 16/04/2024 14:24:11 BST 18 77.9400 XLON 976023407599635 16/04/2024 14:24:20 BST 89 77.9200 XLON 976023407599650 16/04/2024 14:26:46 BST 61 78.0000 XLON 976023407599869 16/04/2024 14:26:46 BST 90 78.0000 XLON 976023407599868 16/04/2024 14:27:47 BST 126 77.9800 XLON 976023407600002 16/04/2024 14:27:47 BST 41 78.0000 XLON 976023407599995 16/04/2024 14:28:49 BST 181 77.9600 XLON 976023407600107 16/04/2024 14:28:58 BST 18 77.9200 XLON 976023407600133 16/04/2024 14:28:58 BST 38 77.9200 XLON 976023407600132 16/04/2024 14:30:01 BST 10 77.9000 XLON 976023407600601 16/04/2024 14:30:01 BST 10 77.9000 XLON 976023407600602 16/04/2024 14:30:01 BST 10 77.9000 XLON 976023407600603 16/04/2024 14:30:01 BST 10 77.9000 XLON 976023407600604 16/04/2024 14:30:01 BST 42 77.9000 XLON 976023407600594 16/04/2024 14:30:01 BST 74 77.9000 XLON 976023407600605 16/04/2024 14:30:01 BST 109 77.9000 XLON 976023407600593 16/04/2024 14:30:05 BST 43 77.8200 XLON 976023407600717 16/04/2024 14:30:08 BST 13 77.8000 XLON 976023407600763 16/04/2024 14:30:11 BST 9 77.8400 XLON 976023407600850 16/04/2024 14:30:11 BST 13 77.8400 XLON 976023407600851 16/04/2024 14:31:01 BST 12 77.8400 XLON 976023407601373 16/04/2024 14:31:01 BST 43 77.8400 XLON 976023407601374 16/04/2024 14:31:11 BST 10 77.8200 XLON 976023407601544 16/04/2024 14:31:11 BST 20 77.8200 XLON 976023407601545 16/04/2024 14:31:12 BST 10 77.8200 XLON 976023407601559 16/04/2024 14:31:12 BST 19 77.8200 XLON 976023407601562 16/04/2024 14:31:12 BST 43 77.8200 XLON 976023407601560 16/04/2024 14:31:12 BST 43 77.8200 XLON 976023407601561 16/04/2024 14:31:40 BST 8 77.7800 XLON 976023407601846 16/04/2024 14:31:40 BST 85 77.7800 XLON 976023407601847 16/04/2024 14:32:56 BST 14 77.8200 XLON 976023407602209 16/04/2024 14:32:56 BST 43 77.8200 XLON 976023407602210 16/04/2024 14:33:18 BST 120 77.7600 XLON 976023407602521 16/04/2024 14:33:25 BST 14 77.7400 XLON 976023407602570 16/04/2024 14:33:27 BST 14 77.7400 XLON 976023407602577 16/04/2024 14:33:28 BST 48 77.7200 XLON 976023407602585 16/04/2024 14:33:58 BST 15 77.7400 XLON 976023407602912 16/04/2024 14:33:58 BST 19 77.7400 XLON 976023407602913 16/04/2024 14:33:58 BST 66 77.7400 XLON 976023407602914 16/04/2024 14:34:33 BST 17 77.8200 XLON 976023407603101 16/04/2024 14:34:36 BST 19 77.8200 XLON 976023407603122 16/04/2024 14:34:42 BST 179 77.8000 XLON 976023407603144 16/04/2024 14:34:42 BST 23 77.8200 XLON 976023407603142 16/04/2024 14:36:00 BST 140 77.8800 XLON 976023407603462 16/04/2024 14:36:42 BST 11 77.8600 XLON 976023407603613 16/04/2024 14:36:42 BST 17 77.8600 XLON 976023407603612 16/04/2024 14:36:43 BST 80 77.8600 XLON 976023407603615 16/04/2024 14:37:07 BST 26 77.8400 XLON 976023407603762 16/04/2024 14:37:10 BST 26 77.8400 XLON 976023407603783 16/04/2024 14:37:12 BST 111 77.8200 XLON 976023407603802 16/04/2024 14:37:21 BST 15 77.8600 XLON 976023407603864 16/04/2024 14:37:21 BST 119 77.8600 XLON 976023407603865 16/04/2024 14:37:41 BST 6 77.8000 XLON 976023407603970 16/04/2024 14:37:41 BST 127 77.8000 XLON 976023407603971 16/04/2024 14:38:01 BST 148 77.8000 XLON 976023407604033 16/04/2024 14:38:26 BST 8 77.8400 XLON 976023407604187 16/04/2024 14:39:00 BST 24 77.8400 XLON 976023407604315 16/04/2024 14:39:00 BST 24 77.8400 XLON 976023407604316 16/04/2024 14:39:00 BST 179 77.8400 XLON 976023407604311 16/04/2024 14:39:49 BST 18 77.9200 XLON 976023407604546 16/04/2024 14:39:49 BST 36 77.9400 XLON 976023407604547 16/04/2024 14:39:54 BST 19 77.9000 XLON 976023407604563 16/04/2024 14:39:57 BST 18 77.8800 XLON 976023407604638 16/04/2024 14:39:57 BST 53 77.8800 XLON 976023407604639 16/04/2024 14:40:12 BST 66 77.8600 XLON 976023407604701 16/04/2024 14:40:12 BST 71 77.8600 XLON 976023407604700 16/04/2024 14:40:33 BST 179 77.8400 XLON 976023407604837 16/04/2024 14:41:05 BST 9 77.8800 XLON 976023407604999 16/04/2024 14:41:05 BST 10 77.8800 XLON 976023407604990 16/04/2024 14:41:05 BST 16 77.8800 XLON 976023407604996 16/04/2024 14:41:05 BST 21 77.8800 XLON 976023407604997 16/04/2024 14:41:05 BST 22 77.8800 XLON 976023407604998 16/04/2024 14:41:05 BST 40 77.8800 XLON 976023407604995 16/04/2024 14:41:06 BST 21 77.8800 XLON 976023407605000 16/04/2024 14:42:01 BST 34 77.9000 XLON 976023407605213 16/04/2024 14:42:02 BST 34 77.8800 XLON 976023407605237 16/04/2024 14:42:02 BST 64 77.8800 XLON 976023407605239 16/04/2024 14:42:02 BST 66 77.8800 XLON 976023407605238 16/04/2024 14:42:02 BST 178 77.8800 XLON 976023407605231 16/04/2024 14:42:22 BST 150 77.8400 XLON 976023407605431 16/04/2024 14:42:39 BST 174 77.8000 XLON 976023407605533 16/04/2024 14:42:45 BST 85 77.7800 XLON 976023407605553 16/04/2024 14:43:26 BST 156 77.7800 XLON 976023407605824 16/04/2024 14:43:27 BST 20 77.7600 XLON 976023407605833 16/04/2024 14:43:27 BST 114 77.7600 XLON 976023407605828 16/04/2024 14:43:53 BST 139 77.7200 XLON 976023407606023 16/04/2024 14:44:31 BST 27 77.6800 XLON 976023407606238 16/04/2024 14:44:31 BST 42 77.6800 XLON 976023407606235 16/04/2024 14:44:31 BST 42 77.6800 XLON 976023407606236 16/04/2024 14:44:31 BST 60 77.6800 XLON 976023407606237 16/04/2024 14:44:31 BST 87 77.6800 XLON 976023407606234 16/04/2024 14:45:08 BST 24 77.7200 XLON 976023407606397 16/04/2024 14:45:26 BST 17 77.7600 XLON 976023407606480 16/04/2024 14:45:26 BST 37 77.7600 XLON 976023407606479 16/04/2024 14:45:33 BST 167 77.7400 XLON 976023407606499 16/04/2024 14:45:33 BST 9 77.7600 XLON 976023407606505 16/04/2024 14:45:33 BST 34 77.7600 XLON 976023407606506 16/04/2024 14:45:33 BST 41 77.7600 XLON 976023407606504 16/04/2024 14:45:41 BST 9 77.7000 XLON 976023407606583 16/04/2024 14:45:41 BST 18 77.7000 XLON 976023407606586 16/04/2024 14:45:41 BST 33 77.7000 XLON 976023407606587 16/04/2024 14:45:41 BST 37 77.7000 XLON 976023407606585 16/04/2024 14:45:41 BST 42 77.7000 XLON 976023407606584 16/04/2024 14:45:41 BST 63 77.7000 XLON 976023407606574 16/04/2024 14:45:41 BST 70 77.7000 XLON 976023407606575 16/04/2024 14:46:28 BST 86 77.7000 XLON 976023407606824 16/04/2024 14:47:01 BST 87 77.6400 XLON 976023407606939 16/04/2024 14:48:41 BST 117 77.4800 XLON 976023407607605 16/04/2024 14:49:00 BST 143 77.5000 XLON 976023407607700 16/04/2024 14:50:00 BST 10 77.5400 XLON 976023407607915 16/04/2024 14:50:00 BST 10 77.5400 XLON 976023407607921 16/04/2024 14:50:00 BST 10 77.5400 XLON 976023407607923 16/04/2024 14:50:00 BST 38 77.5400 XLON 976023407607916 16/04/2024 14:50:00 BST 40 77.5400 XLON 976023407607922 16/04/2024 14:50:06 BST 10 77.5000 XLON 976023407607944 16/04/2024 14:50:06 BST 10 77.5000 XLON 976023407607945 16/04/2024 14:50:44 BST 64 77.4800 XLON 976023407608115 16/04/2024 14:50:46 BST 9 77.4600 XLON 976023407608139 16/04/2024 14:50:46 BST 38 77.4600 XLON 976023407608140 16/04/2024 14:51:20 BST 110 77.4000 XLON 976023407608307 16/04/2024 14:51:50 BST 105 77.4400 XLON 976023407608410 16/04/2024 14:54:24 BST 10 77.5000 XLON 976023407608858 16/04/2024 14:54:34 BST 170 77.5000 XLON 976023407608885 16/04/2024 14:56:20 BST 92 77.7000 XLON 976023407609386 16/04/2024 14:56:43 BST 10 77.7000 XLON 976023407609439 16/04/2024 14:56:43 BST 63 77.7000 XLON 976023407609438 16/04/2024 14:56:48 BST 15 77.7000 XLON 976023407609446 16/04/2024 14:56:48 BST 157 77.7000 XLON 976023407609447 16/04/2024 14:56:53 BST 125 77.7000 XLON 976023407609451 16/04/2024 14:57:05 BST 47 77.7000 XLON 976023407609511 16/04/2024 14:57:45 BST 10 77.7200 XLON 976023407609624 16/04/2024 14:57:58 BST 33 77.7200 XLON 976023407609714 16/04/2024 14:57:58 BST 42 77.7200 XLON 976023407609713 16/04/2024 14:58:40 BST 113 77.7200 XLON 976023407609842 16/04/2024 14:59:28 BST 42 77.7000 XLON 976023407610041 16/04/2024 14:59:28 BST 67 77.7000 XLON 976023407610040 16/04/2024 14:59:53 BST 78 77.6800 XLON 976023407610174 16/04/2024 14:59:53 BST 178 77.6800 XLON 976023407610167 16/04/2024 15:01:07 BST 30 77.6200 XLON 976023407610442 16/04/2024 15:01:07 BST 76 77.6200 XLON 976023407610443 16/04/2024 15:01:35 BST 26 77.5800 XLON 976023407610538 16/04/2024 15:01:40 BST 31 77.5800 XLON 976023407610549 16/04/2024 15:02:08 BST 8 77.5400 XLON 976023407610664 16/04/2024 15:02:08 BST 11 77.5400 XLON 976023407610663 16/04/2024 15:02:08 BST 22 77.5400 XLON 976023407610662 16/04/2024 15:02:09 BST 81 77.5400 XLON 976023407610679 16/04/2024 15:03:26 BST 23 77.5600 XLON 976023407610927 16/04/2024 15:03:27 BST 187 77.5400 XLON 976023407610943 16/04/2024 15:03:38 BST 10 77.5200 XLON 976023407610983 16/04/2024 15:03:38 BST 30 77.5200 XLON 976023407610982 16/04/2024 15:03:38 BST 40 77.5200 XLON 976023407610984 16/04/2024 15:03:40 BST 104 77.5200 XLON 976023407610993 16/04/2024 15:04:44 BST 19 77.5800 XLON 976023407611171 16/04/2024 15:04:44 BST 63 77.5800 XLON 976023407611172 16/04/2024 15:04:44 BST 85 77.5800 XLON 976023407611169 16/04/2024 15:05:02 BST 69 77.5600 XLON 976023407611212 16/04/2024 15:05:06 BST 64 77.5400 XLON 976023407611227 16/04/2024 15:06:02 BST 84 77.5000 XLON 976023407611397 16/04/2024 15:06:58 BST 101 77.5000 XLON 976023407611588 16/04/2024 15:07:06 BST 7 77.5000 XLON 976023407611669 16/04/2024 15:09:01 BST 22 77.6200 XLON 976023407612039 16/04/2024 15:09:01 BST 24 77.6200 XLON 976023407612038 16/04/2024 15:09:01 BST 24 77.6200 XLON 976023407612040 16/04/2024 15:09:09 BST 23 77.6000 XLON 976023407612060 16/04/2024 15:09:29 BST 22 77.6200 XLON 976023407612120 16/04/2024 15:09:34 BST 22 77.6200 XLON 976023407612127 16/04/2024 15:09:45 BST 20 77.6200 XLON 976023407612157 16/04/2024 15:09:50 BST 20 77.6200 XLON 976023407612187 16/04/2024 15:09:56 BST 21 77.6200 XLON 976023407612197 16/04/2024 15:10:01 BST 171 77.6000 XLON 976023407612246 16/04/2024 15:11:25 BST 145 77.5200 XLON 976023407612597 16/04/2024 15:11:43 BST 86 77.5000 XLON 976023407612668 16/04/2024 15:13:06 BST 12 77.5600 XLON 976023407612846 16/04/2024 15:13:06 BST 39 77.5600 XLON 976023407612845 16/04/2024 15:13:11 BST 40 77.5400 XLON 976023407612901 16/04/2024 15:14:35 BST 72 77.5600 XLON 976023407613101 16/04/2024 15:15:35 BST 16 77.6400 XLON 976023407613278 16/04/2024 15:15:35 BST 16 77.6600 XLON 976023407613280 16/04/2024 15:15:35 BST 19 77.6600 XLON 976023407613279 16/04/2024 15:16:35 BST 80 77.7000 XLON 976023407613441 16/04/2024 15:16:35 BST 104 77.7000 XLON 976023407613440 16/04/2024 15:16:56 BST 16 77.7200 XLON 976023407613512 16/04/2024 15:17:01 BST 169 77.7000 XLON 976023407613529 16/04/2024 15:17:35 BST 102 77.6800 XLON 976023407613611 16/04/2024 15:17:45 BST 95 77.6400 XLON 976023407613625 16/04/2024 15:18:46 BST 70 77.6600 XLON 976023407613762 16/04/2024 15:20:39 BST 61 77.6800 XLON 976023407614024 16/04/2024 15:22:42 BST 109 77.5400 XLON 976023407614361 16/04/2024 15:25:36 BST 7 77.5400 XLON 976023407614774 16/04/2024 15:25:36 BST 28 77.5400 XLON 976023407614775 16/04/2024 15:25:36 BST 31 77.5400 XLON 976023407614776 16/04/2024 15:25:36 BST 37 77.5400 XLON 976023407614777 16/04/2024 15:27:02 BST 14 77.4200 XLON 976023407615051 16/04/2024 15:27:02 BST 32 77.4200 XLON 976023407615052 16/04/2024 15:28:14 BST 11 77.3800 XLON 976023407615208 16/04/2024 15:28:26 BST 181 77.4200 XLON 976023407615233 16/04/2024 15:29:49 BST 21 77.4600 XLON 976023407615401 16/04/2024 15:29:53 BST 19 77.4600 XLON 976023407615409 16/04/2024 15:29:55 BST 172 77.4400 XLON 976023407615439 16/04/2024 15:30:33 BST 9 77.4400 XLON 976023407615576 16/04/2024 15:30:50 BST 118 77.4600 XLON 976023407615674 16/04/2024 15:33:08 BST 71 77.4200 XLON 976023407615987 16/04/2024 15:34:30 BST 93 77.4800 XLON 976023407616204 16/04/2024 15:36:29 BST 93 77.4600 XLON 976023407616371 16/04/2024 15:37:19 BST 29 77.3600 XLON 976023407616463 16/04/2024 15:37:19 BST 35 77.3600 XLON 976023407616462 16/04/2024 15:39:53 BST 100 77.3200 XLON 976023407616756 16/04/2024 15:40:55 BST 12 77.3400 XLON 976023407616999 16/04/2024 15:40:55 BST 18 77.3400 XLON 976023407617001 16/04/2024 15:40:55 BST 19 77.3400 XLON 976023407617000 16/04/2024 15:42:12 BST 15 77.3800 XLON 976023407617138 16/04/2024 15:42:12 BST 19 77.3800 XLON 976023407617139 16/04/2024 15:42:12 BST 34 77.3800 XLON 976023407617140 16/04/2024 15:42:18 BST 31 77.3600 XLON 976023407617191 16/04/2024 15:42:18 BST 96 77.3600 XLON 976023407617190 16/04/2024 15:43:44 BST 1 77.3600 XLON 976023407617404 16/04/2024 15:43:44 BST 27 77.3600 XLON 976023407617405 16/04/2024 15:43:44 BST 30 77.3600 XLON 976023407617403 16/04/2024 15:45:07 BST 17 77.4200 XLON 976023407617590 16/04/2024 15:45:30 BST 59 77.4200 XLON 976023407617621 16/04/2024 15:46:46 BST 80 77.4000 XLON 976023407617856 16/04/2024 15:46:55 BST 14 77.3800 XLON 976023407617924 16/04/2024 15:46:55 BST 26 77.3800 XLON 976023407617923 16/04/2024 15:47:48 BST 49 77.3400 XLON 976023407618128 16/04/2024 15:48:33 BST 7 77.3000 XLON 976023407618258 16/04/2024 15:48:33 BST 36 77.3000 XLON 976023407618257 16/04/2024 15:49:52 BST 172 77.3000 XLON 976023407618454 16/04/2024 15:50:18 BST 67 77.2600 XLON 976023407618529 16/04/2024 15:50:37 BST 8 77.3000 XLON 976023407618657 16/04/2024 15:50:37 BST 37 77.3000 XLON 976023407618656 16/04/2024 15:51:06 BST 131 77.2600 XLON 976023407618814 16/04/2024 15:52:29 BST 74 77.3200 XLON 976023407619111 16/04/2024 15:54:08 BST 183 77.3800 XLON 976023407619403 16/04/2024 15:55:19 BST 23 77.4200 XLON 976023407619512 16/04/2024 15:55:25 BST 22 77.4200 XLON 976023407619539 16/04/2024 15:56:30 BST 79 77.4000 XLON 976023407619742 16/04/2024 15:56:31 BST 22 77.3800 XLON 976023407619762 16/04/2024 15:56:47 BST 21 77.4000 XLON 976023407619787 16/04/2024 15:56:50 BST 21 77.4000 XLON 976023407619791 16/04/2024 15:56:53 BST 21 77.4000 XLON 976023407619804 16/04/2024 15:56:53 BST 24 77.4000 XLON 976023407619805 16/04/2024 15:57:12 BST 172 77.3800 XLON 976023407619827 16/04/2024 15:58:06 BST 80 77.3200 XLON 976023407619960 16/04/2024 15:59:56 BST 74 77.3000 XLON 976023407620289 16/04/2024 16:00:49 BST 13 77.2600 XLON 976023407620548 16/04/2024 16:00:58 BST 16 77.2800 XLON 976023407620578 16/04/2024 16:01:54 BST 20 77.2600 XLON 976023407620699 16/04/2024 16:01:54 BST 43 77.2600 XLON 976023407620700 16/04/2024 16:04:04 BST 14 77.4000 XLON 976023407621097 16/04/2024 16:04:16 BST 21 77.4200 XLON 976023407621149 16/04/2024 16:04:21 BST 20 77.4200 XLON 976023407621165 16/04/2024 16:05:02 BST 26 77.4200 XLON 976023407621291 16/04/2024 16:05:02 BST 52 77.4200 XLON 976023407621288 16/04/2024 16:05:02 BST 99 77.4200 XLON 976023407621290 16/04/2024 16:05:02 BST 125 77.4200 XLON 976023407621287 16/04/2024 16:06:43 BST 85 77.4000 XLON 976023407621659 16/04/2024 16:07:18 BST 79 77.3800 XLON 976023407621821 16/04/2024 16:08:23 BST 95 77.3600 XLON 976023407621992 16/04/2024 16:09:22 BST 59 77.3400 XLON 976023407622172 16/04/2024 16:09:44 BST 39 77.3600 XLON 976023407622235 16/04/2024 16:09:56 BST 36 77.4200 XLON 976023407622264 16/04/2024 16:10:26 BST 31 77.4200 XLON 976023407622328 16/04/2024 16:10:50 BST 29 77.4200 XLON 976023407622390 16/04/2024 16:11:00 BST 122 77.4000 XLON 976023407622429 16/04/2024 16:11:31 BST 12 77.3600 XLON 976023407622557 16/04/2024 16:11:31 BST 13 77.3600 XLON 976023407622556 16/04/2024 16:11:31 BST 14 77.3600 XLON 976023407622558 16/04/2024 16:11:31 BST 97 77.3600 XLON 976023407622555 16/04/2024 16:11:49 BST 22 77.3400 XLON 976023407622631 16/04/2024 16:12:44 BST 21 77.3600 XLON 976023407622718 16/04/2024 16:13:01 BST 27 77.3600 XLON 976023407622757 16/04/2024 16:13:06 BST 27 77.3600 XLON 976023407622772 16/04/2024 16:13:22 BST 176 77.3400 XLON 976023407622816 16/04/2024 16:15:03 BST 36 77.4200 XLON 976023407623141 16/04/2024 16:15:28 BST 31 77.4600 XLON 976023407623226 16/04/2024 16:15:32 BST 32 77.4600 XLON 976023407623230 16/04/2024 16:15:34 BST 32 77.4600 XLON 976023407623240 16/04/2024 16:15:39 BST 9 77.4800 XLON 976023407623270 16/04/2024 16:15:39 BST 31 77.4800 XLON 976023407623269 16/04/2024 16:15:39 BST 62 77.4800 XLON 976023407623268 16/04/2024 16:15:46 BST 30 77.4600 XLON 976023407623312 16/04/2024 16:15:53 BST 31 77.4600 XLON 976023407623320 16/04/2024 16:17:30 BST 22 77.4800 XLON 976023407623757 16/04/2024 16:17:30 BST 23 77.4800 XLON 976023407623758 16/04/2024 16:17:30 BST 42 77.4800 XLON 976023407623755 16/04/2024 16:17:30 BST 42 77.4800 XLON 976023407623756 16/04/2024 16:17:35 BST 23 77.5000 XLON 976023407623781 16/04/2024 16:18:07 BST 189 77.4800 XLON 976023407623844 16/04/2024 16:18:11 BST 11 77.4800 XLON 976023407623861 16/04/2024 16:18:11 BST 134 77.4800 XLON 976023407623860 16/04/2024 16:18:14 BST 38 77.4600 XLON 976023407623877 16/04/2024 16:18:17 BST 13 77.5000 XLON 976023407623894 16/04/2024 16:18:17 BST 17 77.5000 XLON 976023407623895 16/04/2024 16:18:17 BST 33 77.5000 XLON 976023407623896 16/04/2024 16:18:30 BST 42 77.4800 XLON 976023407623969 16/04/2024 16:18:37 BST 38 77.4600 XLON 976023407624009 16/04/2024 16:19:40 BST 169 77.4600 XLON 976023407624223 16/04/2024 16:19:42 BST 59 77.4600 XLON 976023407624232 16/04/2024 16:20:08 BST 69 77.4200 XLON 976023407624422 16/04/2024 16:21:28 BST 52 77.3800 XLON 976023407624874 16/04/2024 16:24:24 BST 24 77.4200 XLON 976023407625664 16/04/2024 16:24:24 BST 123 77.4200 XLON 976023407625665 16/04/2024 16:24:46 BST 134 77.4200 XLON 976023407625727 16/04/2024 16:24:50 BST 9 77.4200 XLON 976023407625768 16/04/2024 16:26:20 BST 41 77.4600 XLON 976023407626130 16/04/2024 16:26:35 BST 50 77.4600 XLON 976023407626160 16/04/2024 16:28:18 BST 45 77.4400 XLON 976023407626507 16/04/2024 16:28:19 BST 41 77.4400 XLON 976023407626514 16/04/2024 16:28:48 BST 49 77.4400 XLON 976023407626633 16/04/2024 16:29:15 BST 10 77.4400 XLON 976023407626842 16/04/2024 16:29:15 BST 55 77.4400 XLON 976023407626841 16/04/2024 16:29:44 BST 75 77.4000 XLON 976023407627064 16/04/2024 16:29:58 BST 9 77.4200 XLON 976023407627167 16/04/2024 16:29:58 BST 53 77.4200 XLON 976023407627168

