HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ING von 16,50 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zinsen dürften erst einmal länger auf erhöhten Niveau bleiben, was dem Nettozinsergebnis der niederländischen Großbank zumindest in diesem Jahr mehr Stabilität verleihen dürfte, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch schon 2025 dürfe dieser positive Einfluss eher begrenzt sein. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit dem ins Jahr 2026 verschobenen Bewertungshorizont für die Aktien./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011821202

