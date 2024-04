ASML enttäuscht mit schwachem Ergebnis - Aktie deutlich im Minus

Werbung







Die Firma hat die Unternehmenskennzahlen im Vergleich zum Vorquartal verschlechtert. Obwohl ein Rückgang erwartet war, sind die Investoren offensichtlich weniger zufrieden.



Heute Morgen hat der niederländische Konzern die Quartalszahlen für die ersten drei Monaten 2024 veröffentlicht. Für das abgelaufene Jahr hat das Unternehmen Rekorde im Auftragseingang geschafft, dennoch ist jetzt die Nachfrage nach den Produkten im Vergleich zum Vorquartal deutlich um 60% zurückgegangen. Der Umsatz ist auch um 26% auf 5,29 Mrd. Euro gesunken. Darüber hinaus ist die Nettomarge um 7 Prozentpunkte gefallen. Als positiv könnte man die stabile EBIT-Marge von 51% betrachten.



Obwohl eine Senkung von den überdurchschnittlichen Ergebnissen 2023 schon prognostiziert war, sind die neuen Zahlen leicht schlechter als erwartet. Laut der Pressemitteilung wird 2024 als Übergangsjahr bezeichnet. Der weltweit größte Anbieter von Lithographiesystemen rechnet mit einer Verbesserung des Umsatzes im Laufe der nächsten Monate, was zu einem stärkeren zweiten Halbjahr führen könnte. Die Investoren sind jedoch nicht überzeugt, die Aktie fällt heute um 3%.









Quelle: HSBC