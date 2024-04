Experian gibt bekannt, dass das Unternehmen im IDC MarketScape: Worldwide Enterprise Fraud Solutions 2024 Vendor Assessment (Dok. US51939124, März 2024) in der Leader-Gruppe vertreten ist. In der Studie werden die fortschrittlichen Betrugserkennungsfähigkeiten der jeweiligen Anbieter bewertet sowie ihre Abstimmung auf die Anforderungen der Kunden, die Zukunftsstrategie und der Fahrplan für Innovation.

Experian bietet eine integrierte digitale Identitäts- und Betrugsrisikoplattform, die durch ausgereifte Orchestrierung analysenbasierte Ergebnisse liefert. In dem IDC MarketScape-Bericht heißt es: "Neben der Auswertung der Transaktionsdaten im Hinblick auf potenziellen Betrug umfasst die CrossCore-Lösung von Experian auch Mittel zur Identitätsauthentifizierung. Die Lösung nutzt Identitätsdaten, Gerätintelligenz, E-Mail- und Telefonangaben, alternative Identitätsdaten, biometrische und verhaltensbiometrische Angaben, einmalige Kennwörter und Dokumentverifizierung, um die jeweilige Identität zu bestätigen und zum Identitätsschutz beizutragen, einschließlich synthetischem Identitätsschutz. In seiner Betrugserkennungslösung nutzt Experian Erkenntnisse aus mehreren Datenpartnerschaften, die in vielen Fällen zu einem tiefgreifenderen Verständnis von Betrugsrisiken und Exposition beitragen können."

"Angesichts der umfassenden Auswertung der Anbieter von Unternehmensbetrugslösungen im IDC MarketScape sind wir davon überzeugt, dass unsere Anerkennung als "Leader" deutlich macht, wie unsere authentifizierten Identitätsdaten und fortschrittlichen gebrauchsfertigen Analysen großen Unternehmen behilflich sind, ihre Konsumenten und Vermögenswerte zu schützen", erklärte Alex Lintner, Chief Executive Officer, Experian Software Solutions. "Unsere Führungsstellung im Markt für Betrugserkennung veranschaulicht unseren durchgängigen Ansatz hinsichtlich Daten, Entscheidungsfindung, Betrugserkennung und Analysen, der sicherstellen soll, dass wir in allen Märkten, in denen wir tätig sind, holistische Lösungen mit erstklassigen Fähigkeiten bereitstellen."

Im IDC MarketScape wird bewertet, wie die Betrugserkennungs- und -verhinderungstechnologien der jeweiligen Anbieter bereitgestellt werden, deren Funktionalität, Gewinn an Marktanteilen sowie eine Auswertung der Innovationstätigkeit der Anbieter und deren Forschungs- und Entwicklungsstrategie (FuE) insgesamt.

"Meine IDC-Forschungstätigkeit im Hinblick auf Financial Crime Compliance hat sich in erster Linie auf das Konzept der zunehmenden Integration in Anbieterlösungen konzentriert, die das "Flickwerk" von Lösungen reduzieren, welche die Nutzer vor Herausforderungen stellen können", so Sean O'Malley, Research Director, IDC. "Die Ascend-Plattform von Experian ist ein bedeutender Schritt in Richtung auf die verbesserte Integration der Financial Crime Compliance insbesondere wenn sie mit technologischen Hilfsmitteln kombiniert wird, wie etwa künstlicher Intelligenz und maschinellm Lernen, die die Automatisierung steigern, fortschrittliche Analysen bereitstellen und die Modelle verbessern sollen."

"Mit der Betrugserkennungsplattform von Experian und unseren sonstigen Angeboten für Unternehmen wollen wir stark skalierbare Lösungen bereitstellen, die mit unseren Kunden mitwachsen und ihnen in ihren Reaktionen auf Betrugsversuche einen 360-Grad-Überblick über die Identität der Verbraucher verschaffen", so Lintner weiter.

Einen Auszug aus dem Bericht "IDC MarketScape Worldwide Enterprise Fraud Solutions 2024 Vendor Assessment" finden Sie hier.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Zu diesem Zweck wird eine strenge Punktvergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und künftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern zudem eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

Über Experian

Experian ist ein weltweit führendes Unternehmen für globale Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Einschulung eines Kindes bis hin zum Wachstum eines Unternehmens durch die Gewinnung neuer Kunden versetzen wir die Verbraucher und unsere Kunden in die Lage, ihre Daten mit Vertrauen zu verwalten. Wir helfen Privatpersonen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten; wir helfen Unternehmen, klügere Entscheidungen zu treffen und zu florieren; wir helfen Kreditgebern, verantwortungsvollere Kredite zu vergeben, und wir helfen Organisationen, Identitätsbetrug und Kriminalität zu bekämpfen.

Wir beschäftigen 22.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und investieren jeden Tag in neue Technologien, Talente und Innovationen, um unseren Kunden zu helfen, jede ihrer Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dublin, Irland, ist an der Londoner Börse notiert (EXPN) und Teil des FTSE 100 Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder besuchen Sie unseren globalen Content-Hub in unserem globalen News-Blog, wo Sie aktuelle Nachrichten und Erkenntnisse der Gruppe finden.

