Die Aktie von Nvidia hat in der vergangenen Woche mit einem geringfügigen Anstieg von 0,58 Prozent auf 827,1 Euro geschlossen, was zeigt, dass der langfristige Aufwärtstrend weiterhin Bestand hat. Trotz des leichten Wertverlustes in den letzten Tagen bleibt der Chartverlauf aus Sicht von Charttechnikern und technischen Analysten weiterhin vielversprechend. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...