SYNBIOTIC ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe (ISIN: DE000A3E5A59), die sich auf die umfassende Nutzung des Potenzials der Hanf- und Cannabispflanze spezialisiert hat. Zum weiteren Unternehmenswachstum hat SYNBIOTIC im März 2024 eine neue einjährige Wandelanleihe (ISIN: DE000A383CK5) mit einem Ausgabebetrag von 8,40 Euro je Teilschuldverschreibung und einer Verzinsung von 6 % p.a. aufgelegt. Inwiefern die im April erfolgte Teillegalisierung von Konsum-Cannabis in Deutschland als Booster für die Unternehmensgruppe dient und welche Ziele das Unternehmen am Cannabis-Markt verfolgt, erläutert SYNBIOTIC-Chef Daniel Kruse im Interview.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Kruse, stellen Sie uns die SYNBIOTIC SE doch kurz vor. Was ist das Geschäftsmodell der Unternehmensgruppe und aus welchen Gesellschaften setzt sich die Gruppe zusammen?

Daniel Kruse: Unsere Geschäftsstrategie ist es, ein breites Spektrum an hochqualitativen Produkten anzubieten und zu entwickeln, die in den Bereichen Industriehanf, CBD und Cannabis (Medizinal- und Konsumcannabis) Anwendung finden. Unsere Unternehmensgruppe setzt sich mittlerweile aus zwölf verschiedenen Tochtergesellschaften zusammen, die jeweils in spezifischen Geschäftsbereichen des Cannabismarkts agieren, um die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung über die Produktion bis zum Vertrieb abzudecken. Dadurch sind wir in der Lage, innovativ zu agieren und auf die Bedürfnisse des sich schnell entwickelnden Markts für Industriehanf, CBD und Cannabis gezielt einzugehen.

Unser Erfolg basiert auf unserer Strategie der vertikalen Integration in Form der Buy and Build-Strategie. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen zu nutzen, die Effizienz zu steigern und ein umfassendes Produktportfolio zu bieten, das den Bedürfnissen unserer Kunden entspricht. Durch die Übernahme und Integration komplementärer Unternehmen können wir unsere Marktposition stärken, unseren Kundenstamm erweitern und in neue Märkte eintreten.

"Wir sind stolz darauf, in der gesamten Wertschöpfungskette von der Saat bis zum Endprodukt aktiv zu sein"

Wir sind stolz darauf, in der gesamten Wertschöpfungskette von der Saat bis zum Endprodukt aktiv zu sein. Diese umfassende Kontrolle über unsere Produktionsprozesse gewährleistet höchste Qualitätsstandards, Nachhaltigkeit und Innovationen - Schlüsselelemente, die SYNBIOTIC in der Hanf- und Cannabisbranche auszeichnen. In Summe bilden diese Elemente ein Geschäftsmodell, das nicht nur auf aktuelle Marktchancen ausgerichtet ist, sondern auch langfristiges und nachhaltiges Wachstum im Auge behält. Wir sind bestrebt, die Entwicklung der Branche aktiv mitzugestalten und durch unsere innovativen Produkte einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.

Anleihen Finder: In welchen Bereichen und Märkten sind Sie bislang tätig und welche Produkte bietet SYNBIOTIC an? Wo finden Ihre Produkte Anwendung?

Daniel Kruse: SYNBIOTIC ist in diversen Geschäftsbereichen der Industriehanf-, CBD- und Cannabisindustrie aktiv. Im Bereich des Industriehanfs bieten wir eine umfangreiche Palette an Produkten, die von Lebensmitteln, CBD-Ölen über Hanf-basierte Kosmetika bis hin zu Textilien reicht. Diese Industriehanfprodukte sind auf das Wohlbefinden unserer Kunden ausgerichtet.

Im medizinischen Bereich verfolgen wir einen innovativen Ansatz, der Ergänzungen über einen konventionellen Blütenmarkt hinaus liefert. Wie immer mit dem vollen Blick auf das Spektrum des Potenzials basieren unsere Produkte auf dem Prinzip der "Blue Ocean Strategie", bei der wir uns auf unerschlossene Marktsegmente konzentrieren, die ein einzigartiges Potenzial für Cannabis bieten. Dafür stehen wir in ständigem Austausch mit unseren Kunden und Partnern. Unser Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Produkten, die unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten, indem wir neue, innovative Anwendungsmöglichkeiten für Cannabis erforschen und entwickeln. Damit differenzieren wir uns nicht nur im Markt, sondern schaffen auch nachhaltige Wachstumschancen für unser Unternehmen.

Die SYNBIOTIC Distribution ist dabei unser Schlüsselspieler im Bereich des Imports und Vertriebs von medizinischen Cannabisprodukten, der Apotheken, Pharmagroßhändler und klinische Einrichtungen beliefert.

Im Bereich Konsumcannabis ist SYNBIOTIC mit Bushdoctor, einem Unternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung auf dem Cannabissektor, bestens aufgestellt. Bushdoctor bietet ein Vollsortiment von bis zu 4.000 Artikeln, das von Samen und Stecklingen bis zu Anbaubedarf und Hanfprodukten reicht, und ist damit ein wichtiger Akteur im Bereich des in Deutschland teil-legalisierten Markts für Konsumcannabis.

Anleihen Finder: Welche Rolle spielen Forschung und Entwicklung bei SYNBIOTIC?

Daniel Kruse: SYNBIOTIC deckt die gesamte Wertschöpfungskette in der Industriehanf- und Cannabisindustrie ab, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Unsere Aktivitäten erstrecken sich von der Forschung und Entwicklung (F&E) über die Produktion und Verarbeitung bis hin zu Vertrieb und Marketing unserer Produkte. Das ermöglicht es uns, eine konsistente Qualität über alle Stufen hinweg zu gewährleisten und gleichzeitig auf die Dynamiken des Marktes effizient zu reagieren.

F&E spielen bei SYNBIOTIC eine zentrale Rolle. Wir investieren kontinuierlich in die Forschung, um das therapeutische und wirtschaftliche Potenzial der Hanfpflanze weiter zu erschließen. Durch unsere Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...