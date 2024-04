Nach den deutlichen Abgaben vom Dienstag hat der DAX (WKN: 846900) am Mittwoch trotz zwischenzeitlicher Gewinne kaum verändert geschlossen. Das größte deutsche Börsenbarometer beendete den Handel +0,02% höher mit 17.770 Punkten. Gefragt waren die Papiere von Adidas und Commerzbank, Continental rutschte ans DAX-Ende. Die deutschen Standardwerte starteten leicht höher in den Tag, sorgten aber gleich in den Anfangsminuten für einen Gap-Close. Es folgte ...

