Der gestrige Mittwochshandel (17. April) stand ganz im Zeichen der Stabilisierung. Der Dax kämpfte sich wieder in Richtung 17.800 Punkte vor. In der aktuellen Phase fehlt dem Index aber die Durchschlagskraft, das wurde unter anderem auch gestern deutlich.So könnte sich die zweite Wochenhälfte zu einer Hängepartie entwickeln. Über allem schwebt die Frage: Gelingt es dem Dax sich auf diesem Niveau zu stabilisieren oder kippt der Index in eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...