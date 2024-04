Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag auf das Vortagesniveau zurückgerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.775 Punkten berechnet, knapp über dem Schlussniveau vom Vortag.



Deutliche Einbußen von über zehn Prozent gab es bei den Aktien von Sartorius. Der Pharmazulieferer hatte am Morgen Quartalszahlen veröffentlicht. Demnach musste der Konzern einen kräftigen Umsatzrückgang hinnehmen.



"Es stellt sich noch keine richtige Kauflust bei den Investoren für europäische Aktien ein", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Ganz im Gegenteil haben die Marktteilnehmer die Eröffnungsgewinne im deutschen Handel für Gewinnmitnahmen genutzt." Nicht ganz unschuldig dürfte dabei der bisherige Geschäftsberichtverlauf in Deutschland sein.



Sartorius habe mit dem jüngsten Zahlenwerk einigen Investoren vor den Kopf gestoßen und werde entsprechend abgestraft. Befürchtungen würden nun wach, dass noch andere Dax-Konzerne folgen könnten. "Auch in den USA zeigt sich der Beginn der aktuellen Berichtssaison eher holprig. Licht und Schatten liegen derzeit sehr dicht beieinander", so Lipkow.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 86,46 US-Dollar, das waren 83 Cent oder 1,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken