Mercedes Benz Group: Die Schwaben glänzen in puncto Profitabilität!

Erfolge bei Elektomobilität und beim Autonomen Fahren

Mercedes Benz Group (MBG) - ISIN DE0007100000

Rekorddividende vorgeschlagen! Positive Einschätzungen von Analysten für Mercedes Benz Group (MBG)

Rückblick

Die Mercedes-Benz-Aktie konnte ihren Kurswert im vergangenen Halbjahr um rund ein Fünftel steigern. Auffällig ist das Gap Up nach den Zahlen zum Geschäftsjahr 2023. Die Börse honorierte das zwar rückläufige, im Branchenvergleich jedoch ordentliche Ergebnis. Die Pullback-Formation findet derzeit eine Unterstüzung am 20-Tagedurchschnitt, so dass Trader sich hier in Long-Richtung positionieren könnten.

Mercedes-Benz-Aktie: Chart vom 18.04.2024, Kürzel: MBG, Kurs: 75.07 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der letzten Tageskerze könnten wir das Pivot-Hoch vom 8. April ansteuern. Die kleine Kurslücke von Montag auf Dienstag soll uns dabei nicht weiter stören.

Mögliches bärisches Szenario

Den Stop Loss könnten wir unter dem Tief vom Dienstag platzieren. Tiefer sollte die Aktie in der derzeit fragilen Marktsituation nicht fallen.

Meinung:

Die Mercedes Benz Group schneidet im Vergleich mit anderen Automobilherstellern in puncto Profitabilität gut ab. Die Schwaben haben in einem schwierigen Marktumfeld Erfolge bei der Elektromobilität und beim Autonomen Fahren zu vorzuweisen. Der Vorschlag einer Rekorddividende - hinsichtlich des absoluten Wertes als auch in Bezug auf die Dividendenrendite für die Hauptversammlung am 8. Mai sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm sorgen zusätzlich für Attraktivität bei den Aktionären. Positive Einschätzungen von Barclays und der kanadischen Bank RBC runden das insgesamt sehr freundliche Stimmungsbild ab.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 77.45 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 198.64 Mio. EUR

Meine Meinung zu Mercedes Benz Group ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/mercedes-benz-kursziel-rauf-20355531.html, https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/studie-mercedes-benz-am-profitabelsten-tesla-rutscht-ab-20355159.html

Veröffentlichungsdatum: 18.04.2024

