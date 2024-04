Flucht in sichere Häfen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran und Israel haben sich in der Nacht weiter zugespitzt. Die Prognose von Netflix überzeugt nicht. Die Prognosen für das 1. Quartal konnte die Streamingplattform schlagen, aber der Ausblick für das laufende Quartal ließ die Wall Street kalt. Braut sich eine Devisenkrise in Asien zusammen? Die vietnamesische Zentralbank warnte am Morgen vor einer Intervention im Devisenhandel, nachdem ein riesiger Bankenskandal für Verwerfungen sorgt.Der Aktienhandel in Asien ...

