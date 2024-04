Die Erholung bei der Bayer-Aktie Ende März war schnell wieder beendet. Zuletzt stand die Aktie erneut unter Druck. Auch am heutigen Freitagmorgen geht es weiter nach unten. Auf der Handelsplattform Tradegate verliert die Aktie derzeit ein Prozent auf 26,02 Euro. Damit rückt das Märztief bei knapp 25 Euro wieder in den Fokus.Auch positive Nachrichten können dem Papier derzeit nicht auf die Sprünge helfen. Am Donnerstag hatte Bayer gemeldet, dass man für eines seiner Forschungsprodukte in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...