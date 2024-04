Die Allianz hat jüngst eine Genehmigung für das Fondsgeschäft in China erhalten. Die Erweiterung wird durch Allianz Global Investors, eine Tochtergesellschaft der Gruppe, vorangetrieben. Nun kündigte der Konzern an, eine Tochtergesellschaft im Nahen Osten verkauft zu haben.Die Allianz hat einen 51-prozentigen Anteil an Allianz Saudi Fransi an die Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC) verkauft, ...

