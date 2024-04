Die Mercedes-Benz-Aktie ist in den vergangenen Tagen deutlich unter die Räder gekommen. Auch am heutigen Freitag steht sie am Vormittag fast 1,5 Prozent im Minus und droht damit bereits unter die nächste Unterstützung zu fallen. Was nun die nächsten Haltemarken sind. Nach dem Fall aus der Bullenflagge zu Wochenbeginn hat sich das Chartbild seitdem weiter verschlechtert. Heute steht die Mercedes-Benz-Aktie sogar kurz davor, die Trendlinie aus dem Februar- und März-Hoch bei 73,70 Euro zu durchbrechen. ...

