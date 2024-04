Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") (ISIN DE000A3H2101/ WKN A3H210) konnte erfolgreich die am 18. März 2024 angekündigte 10% Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Platzierungspreis von EUR 1,10, was einer Prämie von 37.5% entspricht, abschließen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

