NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Alasdair Leslie beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Medienberichten, wonach der US-Industriesoftware-Hersteller Bentley strategische Optionen prüft. Als mögliche Interessenten seien Schneider Electric und Cadence Design Systems genannt worden. Schneider werde häufig bei möglichen Zukäufen in der Branche genannt, so der Experte. Auf dem aktuell hohen Kursniveau der Bentley-Aktie sei aber nur schwer ein Szenario auszumachen, in dem Synergien einen Kauf rechtfertigen könnten. Inzwischen haben die Franzosen frühe Gespräche bestätigt. Leslie zufolge würde eine Transaktion mit Siemens inhaltlich Sinn machen. Die Deutschen hätten auch die Bilanz sowie die finanziellen Mittel, um so einen Deal zu stemmen. Dagegen spreche indes, dass Siemens seine Beteiligung an einem früheren Gemeinschaftsunternehmen mit Bentley sukzessive reduziert habe./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2024 / 05:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2024 / 05:51 / UTC





ISIN: FR0000121972

