Die Aktie von BASF schwächelt aktuell in einem relativ schwierigen Marktumfeld wieder etwas. Nichtsdestotrotz hellt sich das Umfeld für den Chemieriesen grundsätzlich weiter auf. So berichtet der scheidende CEO Martin Brudermüller über Anzeichen für eine bessere Entwicklung der Nachfrage für die lange Zeit gebeutelte Chemiebranche.Brudermüller, der nach der Hauptversammlung nächste Woche sein Amt an Markus Kamieth übergeben wird, erklärte gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung: "Wir sehen eine Bodenbildung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...