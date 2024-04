DJ Knorr-Bremse übernimmt Alstoms Bahnsignaltechnikgeschäft in Nordamerika

FRANKFURT (Dow Jones)--Knorr-Bremse kauft in Nordamerika zu. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, übernimmt er das Bahnsignaltechnikgeschäft der französischen Alstom in Nordamerika. Als Kaufpreis sei ein Unternehmenswert von rund 630 Millionen Euro vereinbart worden.

In dem Preis enthalten ist ein mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag für zusätzlich erwartetes Projektgeschäft. Alstom Signaling Nordamerika erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr per Ende März einen Umsatz von rund 300 Millionen Euro und eine EBIT-Marge von rund 16 Prozent. Knorr-Bremse geht davon aus, dass der Zukauf von Anfang an positiv zur Profitabilität beiträgt. Der Abschluss der Transaktion wird für Sommer 2024 erwartet.

Knorr-Bremse finanziert den Zukauf aus vorhandener Liquidität und Fremdkapital. Das Kreditrating dürfte nicht beeinträchtigt werden.

"Wir bauen damit nicht nur unser hochrentables Rail-Geschäft aus", sagte Knorr-Bremse-CEO Marc Llistosella. "Wir werden zudem einer der Marktführer in Nordamerika im Bahn-Segment CCS - Control, Command and Signalling."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2024 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.