In den letzten zwölf Monaten haben Insider Aktien von Super Micro Computer im Wert von 27 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 303 US-Dollar verkauft und schienen damit das Beste aus ihren Anteilen zu machen. Während der Aktienkurs in der vergangenen Woche um 21 % fiel - was zu einer Verringerung der Marktbewertung um 11 Milliarden US-Dollar führte - blieben die Insider von schmerzhaften Verlusten verschont. Dennoch ist es bemerkenswert, dass Insider zu Preisen verkauften, die unterhalb des aktuellen Kurses liegen. So verkaufte der Gründer Anteile im Wert von 13 Millionen US-Dollar zum Preis von je 252 US-Dollar, obwohl der aktuelle Kurs bei 714 US-Dollar liegt, was Fragen aufwirft. Insgesamt übertrafen die Verkäufe von Insidern deren Käufe im letzten Jahr, wobei die verkauften Aktien [...]

