IBM (NYSE:IBM) erweitert seine KI-Angebote durch die Integration von Metas neuestem großem Sprachmodell Llama 3 in die Watsonx-Plattform. Mit dem Ziel, Innovationen in verschiedenen Branchen zu fördern, reiht sich das hochentwickelte Llama 3 in das bestehende Portfolio unternehmensbereiter Modelle von IBM ein. Die bestehende Zusammenarbeit mit Meta wird durch die AI Alliance unterstützt, welche mittlerweile über 80 Mitglieder aus unterschiedlichen Sektoren zählt, darunter Industrie, Start-ups, Akademie, Forschung und Regierung.

Neue Dimensionen der Unternehmensinnovation

IBM baut nicht nur auf die Beratung durch Experten, um Unternehmen bei der Implementierung von Llama-Modellen zu unterstützen, sondern hat auch Anwendungen für namhafte Organisationen entwickelt, beispielsweise eine Content-Maschine für eine namhafte Akademie, die digitale Inhalte generiert. Die [...]

